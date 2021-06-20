快訊／台南再1死！兒見95歲母趴浴缸「頭泡水斷氣」　3天前曾打疫苗

▲台南市北區20日晚上發生1起疑似6月17日施打疫苗後死亡案，目前警方已報請檢察官相驗，釐清相關死因中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區1名95歲獨居老婦人，17日施打疫苗，20日晚上6時被兒子發現人倒趴在浴缸，頭浸泡在水中死亡，家屬表示，死者無任何慢性病，死因疑與注射疫苗有關，全案由警方報請檢察官相驗調查釐清死因外，衛生局並通報中央CDC調查釐清死因是否與疫苗不良反應有關。

▲台南市北區95歲獨居婦人17日施打疫苗，20日晚上被兒子發現人已倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內已死亡。（圖／示意圖，並非當事人，記者林悅翻攝）

1名獨居在台南市北區的95歲蔣姓婦人，20日晚上6時許，其陳姓兒子送晚餐欲給母親食用時，竟發現母親人已倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內已死亡，即於晚上6時21分許向轄區警方報案，警方據報迅速到場勘查。

警方偵查隊鑑識人員到場採證，門窗均完好無外力介入，據死者家屬向警方表示，死者於17日前往注射疫苗，死者生前沒有任何慢性病史，懷疑死因與注射疫苗有關。警方製作相關筆錄後報請檢察官司法相驗，以進一步釐清死因。並另行通報台南市衛生局查處，衛生局將通報中央CDC，調查釐清死因是否與疫苗不良反應有關。

台南市長黃偉哲再次呼籲提醒，家中有長輩施打疫苗者，這幾天一定要有人陪伴，注意看有沒有異狀，如有異狀應立即就醫，以免發生類似憾事。據了解，台南市目前已累4起長者疑似注射疫苗後死亡案。

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