　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南再1死！兒見95歲母趴浴缸「頭泡水斷氣」　3天前曾打疫苗

▲台南市長黃偉哲指出，台南市是否能夠在6月28日解除3級警戒，這需要中央流行疫情指揮中心做一個一致性的決定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區20日晚上發生1起疑似6月17日施打疫苗後死亡案，目前警方已報請檢察官相驗，釐清相關死因中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區1名95歲獨居老婦人，17日施打疫苗，20日晚上6時被兒子發現人倒趴在浴缸，頭浸泡在水中死亡，家屬表示，死者無任何慢性病，死因疑與注射疫苗有關，全案由警方報請檢察官相驗調查釐清死因外，衛生局並通報中央CDC調查釐清死因是否與疫苗不良反應有關。

▲一名安南區住護理之家的86歲的老婦打疫苗2天後過世，這是台南第2起長者打完疫苗死亡的案例。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

▲台南市北區95歲獨居婦人17日施打疫苗，20日晚上被兒子發現人已倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內已死亡。（圖／示意圖，並非當事人，記者林悅翻攝）

1名獨居在台南市北區的95歲蔣姓婦人，20日晚上6時許，其陳姓兒子送晚餐欲給母親食用時，竟發現母親人已倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內已死亡，即於晚上6時21分許向轄區警方報案，警方據報迅速到場勘查。

警方偵查隊鑑識人員到場採證，門窗均完好無外力介入，據死者家屬向警方表示，死者於17日前往注射疫苗，死者生前沒有任何慢性病史，懷疑死因與注射疫苗有關。警方製作相關筆錄後報請檢察官司法相驗，以進一步釐清死因。並另行通報台南市衛生局查處，衛生局將通報中央CDC，調查釐清死因是否與疫苗不良反應有關。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市是否能夠在6月28日解除3級警戒，這需要中央流行疫情指揮中心做一個一致性的決定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲再次呼籲提醒，家中有長輩施打疫苗者，這幾天一定要有人陪伴，注意看有沒有異狀，如有異狀應立即就醫，以免發生類似憾事。據了解，台南市目前已累4起長者疑似注射疫苗後死亡案。

東元廣角吸入式捕蚊燈原價980元、特價699元，買一送一
 

ET快訊
BMW男暴怒逼殺「掏棒砸車」全被錄　他狂喊對不起
快訊／群聚感染擴大！北農工作場域「共45人確診」
被拱從政！賈永婕鬆口「我要選啊」　網一看笑翻
「包裹地獄」畫面曝光　物流員工眼神死：每天上班都破12小時
再傳施打疫苗死亡　女趴浴缸「頭泡水斷氣」
美國送250萬劑疫苗　網揭「抵台時間點」不單純

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中法官自封「吹哨者」檢警譁然！基層質疑涉洩密　庭長回應了

快訊／台南再1死！兒見95歲母趴浴缸「頭泡水斷氣」　3天前曾打疫苗

醉漢街頭咆哮不聽制止　南警強制保護管束造成員警手部受傷

散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

灑松香水燒警用機車！永和女先移車再點火　辯「心情不好」

濕訊長腿妹引燃前任妒火！5煞打爆他頭丟醫院　千萬超跑變豬隊友

快訊／堪輿師上山看風水猝死失聯！半個月後「陳屍溪邊」

快訊／台南轎車疑闖紅燈！下秒「猛撞左轉車」後翻肚　駕駛全身傷

幫廠商驗收過關代價...免費「開查某」3次　公務員涉貪下場曝

雨量飆164.5毫米！　竹山交流道附近台三線路面淹成黃河

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

台中法官自封「吹哨者」檢警譁然！基層質疑涉洩密　庭長回應了

快訊／台南再1死！兒見95歲母趴浴缸「頭泡水斷氣」　3天前曾打疫苗

醉漢街頭咆哮不聽制止　南警強制保護管束造成員警手部受傷

散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

灑松香水燒警用機車！永和女先移車再點火　辯「心情不好」

濕訊長腿妹引燃前任妒火！5煞打爆他頭丟醫院　千萬超跑變豬隊友

快訊／堪輿師上山看風水猝死失聯！半個月後「陳屍溪邊」

快訊／台南轎車疑闖紅燈！下秒「猛撞左轉車」後翻肚　駕駛全身傷

幫廠商驗收過關代價...免費「開查某」3次　公務員涉貪下場曝

雨量飆164.5毫米！　竹山交流道附近台三線路面淹成黃河

「喜歡的人」早就命中註定？從「生日」神準分析你會愛上的類型

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

《六人行》登「車上卡拉OK」爆意外　詹姆斯柯登：差點殺死所有演員

閃車切到他路狂喊對不起…BMW男暴怒逼殺「掏棒砸車」狠樣全被錄

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話「現在在錄影」直接掛斷

小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了

郊區宅「沒廁所廚房」1億元天價成交！　背後玄機曝光

綠營靠這7招掩護疫苗不足　國民黨：人民遲早會算帳

台中法官自封「吹哨者」檢警譁然！基層質疑涉洩密　庭長回應了

公開3+11決策紀錄為何被否決？　他揭：國民黨故意另生一案來騙人

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

用「阿泥吉」碰「姑比」　猥褻3歲女兒判3年半

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

基隆女賣淫號稱E奶單親媽　警逮本人傻眼

堪輿師上山失聯！半個月後陳屍溪邊

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

浪漫台3線也淹水了　雲林驚現黃泥瀑布

Uber撞倒行人！她終身喪失未嗅覺求償509萬

豐田86逆向超車對撞全毀　三峽拓海骨折受困

博弈大亨獄中籌錢　1.2億元交保

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

快訊／雷雨彈狂襲高雄　國10燕巢交流道淹水大塞

即／黃牌重機台3線過彎犁田噴小巴　男騎士「慘遭肢解亡」

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

變電箱燃炸　高雄近4千戶停電

更多熱門

相關新聞

250萬劑疫苗抵台　網揭「時間點不單純」

250萬劑疫苗抵台　網揭「時間點不單純」

美國今（20日）運送250萬劑莫德納（Moderna）疫苗給台灣，除了總統蔡英文第一時間在臉書致謝，「真朋友真進展，我們能感受到美國對台灣的支持」，各界也紛紛表達感激之情。不過有網友在批踢踢發文指出，這批疫苗抵台時間點不單純，貼文一出，立刻引起眾網友刷一排「謝謝美國爸爸！」

台中小火鍋店家族9確診…感染源未知　市府急開2篩檢站

台中小火鍋店家族9確診…感染源未知　市府急開2篩檢站

高端股價將迎慶祝行情？　分析師：要看法人埋不埋單

高端股價將迎慶祝行情？　分析師：要看法人埋不埋單

北農26人確診！北市明幫200人接種疫苗

北農26人確診！北市明幫200人接種疫苗

屏東3死！93歲翁坐椅子上突斷氣亡

屏東3死！93歲翁坐椅子上突斷氣亡

關鍵字：

台南疫苗死亡獨居婦人新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

快訊／今增107例本土病例！再增11死

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

女看《厲陰宅3》突慘叫

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

左轉道直行不算違規？全因這條線

600枚硬幣「全泡漂白水」！慘況曝光

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面