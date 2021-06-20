快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

▲台北農產運銷公司。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司連續傳出群聚染疫消息，台北市政府產發局市場處20日晚間表示，經確認共有20名員工確診，還有在批發市場、零批場攤位承銷商18人確診；此外，據了解，還有7名確診的負責包裝蔬果派遣工未算入內，北農整個工作場域共計45人確診。

台北市政府產發局市場處指出，近期因北農員工染疫，引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，北市府考量北農運作涉及大台北與中南部，且屬於民生物資重要機構，市府於端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

市場處表示，北市府在19日中午已啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗，約200名拍賣員、理貨員已完成快篩，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

市場處也強調，同時將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

市場處原先於20日晚間7時40分左右，提及北農共計19人確診；不過事隔2小時，又緊急更新指出，原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者之PCR檢查均為陰性。

市場處也補充，至於另尚有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，亦將同步展開精準疫調及管控。20日衛福部醫福會執行長王必勝同赴農產公司，也同意本府所擬計劃，21日早上8點，台北市政府將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。