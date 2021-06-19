　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

實習記者陳妙津／綜合報導

國內本土疫情嚴峻，疫苗成為全民焦點，鴻海創辦人郭台銘申請專案進口500萬劑BNT疫苗，卻因程序問題卡關近1個月，直到昨（18）日，才獲得行政院正式授權，也讓不少人質疑中央卡郭。媒體人黃暐瀚17日就曾對此評論，「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」昨日台積電捐贈疫苗消息曝光後，許多網友紛紛到他的臉書朝聖，直呼「先知」。

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

黃暐瀚17日晚間曾在臉書針對民間採購疫苗一事表示，台灣人對政治熱情，過去這些年來，我們用民主選舉的方式，決定我們的生活，這是台灣的驕傲，「但除了政治，是不是還有其他的東西？」他也提出幾個問題邀請大家一起想一想，其中一題正是「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」

隔日上午行政院便正式宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府洽談購買各500萬劑BNT疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府，並將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。蔡英文總統還在當日下午於總統府接見台積電董事長劉德音和郭台銘，商討疫苗採購一事。

台積電出手採購疫苗的消息一出，黃暐瀚立刻在該篇貼文留言表示，「昨天才剛召喚張忠謀，今天台積電就『橫空出世』了」，掀起一陣熱議。不少網友看後直呼太神，紛紛朝聖黃暐瀚的該篇貼文，「先知暐瀚哥」、「暐瀚哥，真的是橫空出世，從來沒聽說台積電要捐」、「哇早上看完暐瀚哥影片下午立刻驗證預言，請收下小弟膝蓋」、「再次證明暐瀚在某些點上果然是先知無誤啊」、「神了 是有神明託夢嗎」。

台灣，窮得只剩政治？ 我記得有本書叫做「窮得只剩下錢」。 書中引人省思，除了錢，人生還有什麼，值得追尋？ 同樣的，台灣人對政治熱情，過去這些年來，我們用民主選舉的方式，決定我們的生活，這是台灣的驕傲。 但。 除了，政治，我們是不是...

黃暐瀚發佈於 2021年6月17日 星期四
ET快訊
禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話
高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」
他曬「養10年寵物」照！比手臂5倍大爬屋逛街　上千人快嚇死
台南歷史博物館驚爆命案！53歲男疑戴口罩運動　猝死陳屍廁所　
快訊／台北婦人家中死亡　疑為居家隔離者
2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

替禾馨關說疫苗挨轟　高嘉瑜再發聲：我是站在保護孕婦新生兒立場

幕後／北市多家診所5月討疫苗被拒　衛生局「一個動作」間接引爆特權之亂

國民黨控封殺疫苗提案　民進黨團批「斷章取義」逐案說分明

禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話

開放里長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前「二度鞠躬」：我的決策，我負責

新北第三波疫苗接種21日開打　開放「80-81歲長者」不在籍也可打

好心肝特權疫苗風暴　吳崢爆北市「余科長加班196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

《機智醫生生活2》「五人幫」一樣幼稚　曹政奭吃餅乾挨罵！對鄭敬淏灑水驅魔

替禾馨關說疫苗挨轟　高嘉瑜再發聲：我是站在保護孕婦新生兒立場

幕後／北市多家診所5月討疫苗被拒　衛生局「一個動作」間接引爆特權之亂

國民黨控封殺疫苗提案　民進黨團批「斷章取義」逐案說分明

禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話

開放里長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前「二度鞠躬」：我的決策，我負責

新北第三波疫苗接種21日開打　開放「80-81歲長者」不在籍也可打

好心肝特權疫苗風暴　吳崢爆北市「余科長加班196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

張晨光直播帶貨挨批　陳昭榮力挺：創業被酸賣魚郎「年收破億！」

最想當童話故事的哪個反派？憑直覺測你的「黏人指數」

張滿月發話了！IU霸氣送「金書生」應援餐車　3行藏頭詩逗笑劇迷

替禾馨關說疫苗挨轟　高嘉瑜再發聲：我是站在保護孕婦新生兒立場

幕後／北市多家診所5月討疫苗被拒　衛生局「一個動作」間接引爆特權之亂

不斷更新／打疫苗後暴斃「全台62死」！桃園台中暴增　最年輕42歲

國民黨控封殺疫苗提案　民進黨團批「斷章取義」逐案說分明

禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話

黃安為張晨光發火：同為中國台灣人！揭直播內幕怒轟「有人失職」

全國累計62死！南投2天4長者打疫苗後往生　3人有心臟病史

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

高嘉瑜關說特權疫苗　網灌爆臉書怒

林昶佐反3+11公開　網噓爆：有黨意沒民意

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

好心肝特權疫苗爭議調查出爐　北市府1430公布懲處名單

幫禾馨關說取得85瓶疫苗　高嘉瑜下午3時半親上火線說明

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

快訊／被柯文哲爆料幫禾馨蘇怡寧關說疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

印度變種成主要病毒株！加拿大台人：台灣邊境是「最大漏洞」

快訊／柯文哲訂北市解封條件：每日降到10例以下

她揭民進黨「封殺8提案」：不演了

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜捲關說疑雲　一週前才要求徹查特權疫苗

高嘉瑜捲關說疑雲　一週前才要求徹查特權疫苗

台北市長柯文哲19日點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。事實上，高嘉瑜一週前才針對特權施打疫苗事件，在立法院質詢時要求衛福部徹查、嚴懲並公布名單，衛福部長陳時中也多次回應將逐一比對清查。

「雙北+111慘破萬」確診地圖曝！熱區一次看

「雙北+111慘破萬」確診地圖曝！熱區一次看

高嘉瑜爆蘇怡寧需疫苗　衛生局10分鐘速回沒問題

高嘉瑜爆蘇怡寧需疫苗　衛生局10分鐘速回沒問題

兩屆奧運羽球女單金牌看好陳雨菲奪金

兩屆奧運羽球女單金牌看好陳雨菲奪金

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

關鍵字：

黃暐瀚郭台銘台積電鴻海新冠肺炎新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

23歲校花「流出2段不雅片」認了

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面