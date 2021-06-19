2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內本土疫情嚴峻，疫苗成為全民焦點，鴻海創辦人郭台銘申請專案進口500萬劑BNT疫苗，卻因程序問題卡關近1個月，直到昨（18）日，才獲得行政院正式授權，也讓不少人質疑中央卡郭。媒體人黃暐瀚17日就曾對此評論，「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」昨日台積電捐贈疫苗消息曝光後，許多網友紛紛到他的臉書朝聖，直呼「先知」。

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）



黃暐瀚17日晚間曾在臉書針對民間採購疫苗一事表示，台灣人對政治熱情，過去這些年來，我們用民主選舉的方式，決定我們的生活，這是台灣的驕傲，「但除了政治，是不是還有其他的東西？」他也提出幾個問題邀請大家一起想一想，其中一題正是「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」

隔日上午行政院便正式宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府洽談購買各500萬劑BNT疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府，並將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。蔡英文總統還在當日下午於總統府接見台積電董事長劉德音和郭台銘，商討疫苗採購一事。



台積電出手採購疫苗的消息一出，黃暐瀚立刻在該篇貼文留言表示，「昨天才剛召喚張忠謀，今天台積電就『橫空出世』了」，掀起一陣熱議。不少網友看後直呼太神，紛紛朝聖黃暐瀚的該篇貼文，「先知暐瀚哥」、「暐瀚哥，真的是橫空出世，從來沒聽說台積電要捐」、「哇早上看完暐瀚哥影片下午立刻驗證預言，請收下小弟膝蓋」、「再次證明暐瀚在某些點上果然是先知無誤啊」、「神了 是有神明託夢嗎」。