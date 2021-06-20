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郭台銘買疫苗「從失眠到政府開綠燈」　聲量超車蔡英文

▲▼郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

▲郭台銘與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘18日與進總統府與總統蔡英文會面，討論採購500萬劑BNT疫苗一事，會中達成共識，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。歷經1個月程序卡關，郭台銘買疫苗從失眠，到政府開綠燈，網路聲量也超車蔡英文和台北市長柯文哲。

網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析自5月20日至6月18日下午5點這段時間，郭台銘、蔡英文以及柯文哲3人的網路聲量，其中蔡英文有218萬3822筆，占3人聲量的47.64%，柯文哲則有155萬3829筆，占33.9%，郭台銘有84萬6047筆，占18.46%。不過，郭台銘6月1日透過妻子曾馨瑩等人到食藥署送件表明捐贈疫苗的態度後，網路聲量創下這1個月裡來的第一次高峰，達到8萬7123筆，超越柯文哲。

▲▼郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

因原廠授權書等因素未獲正式回應，郭台銘18日上午以「向蔡總統報告」為題，強烈表達想和蔡英文會面。郭台銘表示，從5月23日起，經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部長陳時中，2天後取得部分進展，6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳時中來電表達會與以協助，可惜端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

▲▼郭台銘網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲郭台銘網路聲量變化。（圖／翻攝自網路溫度計）

「我每日憂慮，夜不成眠」郭台銘提到，感謝曾經得到陳時中的承諾，也受到蔡英文及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已，「對政府來說，這是新增一個可能的管道，並不排擠原有的疫苗採購，就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失，希望蔡總統能接受建言」。

郭台銘更在貼文下方留言「保證絕對不會有什麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」，截至20日上午10時30分，單單這則留言2天獲得2.4萬個讚、2101則網友回應。郭台銘18日發文要見蔡英文，截至當日下午5時，網路聲量來到8萬46047筆，超車蔡英文和柯文哲。

▲▼郭台銘網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲郭台銘網路聲量超車蔡英文、柯文哲。（圖／翻攝自網路溫度計）

除了郭台銘之外，台積電也加入疫苗捐贈的行列。行政院18日上午宣布，授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。郭台銘18日上午臉書發文一出後，蔡英文18日下午隨即會見郭台銘，以及台積電董事長劉德音，討論授權採買疫苗一事，會中達成共識，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

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