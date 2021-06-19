台積電臨時出手搶鴻海光環？　王定宇：早就表達買疫苗意願

▲政府將正式發函授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

行政院18日正式宣布，政府將正式發函授權台積電及永齡基金會，代表政府分別洽談各500萬劑BNT疫苗。對此，民進黨立委王定宇19日表示，很多人認為台積電的出現，是為了分散鴻海的壓力或光環，但其實台積電早在5月29日就表達意願，且採取的是比較低調的策略。

行政院昨天宣布，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府；並將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。

王定宇19日受訪時表示，昨天台積電與郭台銘同時得到政府授權，準備對外談判、洽購疫苗捐助政府，很多人認為台積電是臨時出現的角色，甚至有很多不必要的臆測，認為台積電的出現，是為了分散鴻海的壓力或光環。

王定宇說明，其實只要稍微查證一下，就可以發現早在5月29日中央疫情指揮中心宣布開放民間自購疫苗捐贈政府，當天媒體就有報導，除了永齡基金會表達意願以外，台積電、廣達等也都在表達意願的行列之中。

「所以台積電並不是臨時出現」，王定宇強調，早在5月29日政府開放民間自購疫苗的時候，永齡基金會與台積電的名字在第一時間就已經出現了。

王定宇指出，主要是永齡基金會與郭台銘的動作比較公開，大家看得到、比較熱鬧，政府也感謝郭台銘持續努力，「不管未來是否能夠購買到疫苗，那他們也做了紮紮實實的工作」。

王定宇進一步說，至於台積電，採取的是比較低調的策略，對外也比較沒有透露訊息，只能說兩家企業採購疫苗的方式，顯現出兩家企業文化的不同，但不代表台積電是臨時出現的，所以不管台積電也好、永齡基金會也好，只要願意對外努力洽談疫苗捐助政府，政府也會全力協助他們。

王定宇指出，在疫苗採購的過程中，從頭到尾有送件的、有努力的，「都沒有所謂誰卡誰的問題」；至於製造政治口水、聲稱政府卡民間購買疫苗的，「幾乎都沒有送件」。

王定宇表示，政府期待兩家企業能夠成功，但是大家也要體會，在國際疫苗的採購，台灣遇到的困難，是跟其他國家有所不同，台灣最大的困難是來自於對岸、中國的阻撓，這也是客觀的事實。

王定宇也說，從這一次的民間自購疫苗，大家看到了台積電與永齡基金會從第一時間表達意願，而且一直努力到現在，值得國人給予他們肯定。

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