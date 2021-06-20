國光、葛瑪蘭客運剩1成業績　駕駛每周1天「無薪假」領2.4萬底薪

▲全台三級警戒，國道客運業績嚴重受到衝擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

全台疫情三級警戒，嚴重衝擊國道客運營運，減班超過9成，客運業者國光客運及葛瑪蘭客運已對內公告實施減班縮時措施，每位駕駛每周正常派班4天，其餘則排定1天例假、1天休息日及1天無薪假。此措施也衝擊駕駛薪資，只能領到基本工資2萬4000元，部分獎勵性質獎金也暫停發放。

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▲葛瑪蘭客運實施減班無薪休息。（圖／記者游芳男攝）



葛瑪蘭客運自三級警戒開始，就已實施減班縮時措施，但公司為求度過這波疫情難關，進一步自6月1日起至警戒解除前，依情況規劃減班無薪休息。

運管部駕駛長（含運通公司）每人每周正常派班3天，其餘排例、休假及無薪休息，每位同仁發基本薪資2萬4000元，獎勵性質獎金暫停發放；其他部門則依業務屬性，安排派勤4天，每周無薪休息1天，發給薪資不低於基本工資。

針對員工薪資收入減少的部分，葛瑪蘭也表示將協助同仁申請勞動部「安心就業計畫」補助，期望同仁協助一起度過難關。

▲國光客運跟進實施減班縮時，駕駛每人得多休一天無薪假。（圖／記者湯興漢攝）

國光客運本周也跟進葛瑪蘭客運實施暫時減班縮時措施，每人每周正常派班4天，其餘排定1天例假、1天休息日及1天無薪假，每月發放薪資2萬4000元，同樣也暫停發放部分獎勵性質獎金。

針對這波疫情難關，交通部公運計畫紓困金預計下周入帳，將補貼業者營運虧損。