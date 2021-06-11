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社會 社會焦點 保障人權

直擊車站返鄉人潮！售票員曝「賣出車票總數」大讚：政府宣導有用

記者陳雕文、邱中岳、黃宥寧／台北報導

疫情間迎來端午節連假3天，政府也不斷疾聲呼籲民眾不要移動！《ETtoday新聞雲》11日下班時段直擊台北車站及新北三重國光客運及統聯客運站，明顯看出昔日熱鬧的車站，在疫情間顯得相當冷清。對此，國光客運售票員受訪表示，過去節慶返鄉人潮很滿，但今日一整天只售出2張，也大讚政府宣導真的很有用！

▲▼三重國光客運車站。（圖／記者陳雕文攝）

▲交通部祭出雙鐵、國道客運載運量降到2成以下，直擊新北三重國光客運車站寥寥無幾。（圖／記者陳雕文攝）

▼新北市三重區和欣客運站人潮在晚間7時許，僅有1位乘客候車。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼和欣客運。（圖／記者陳雕文攝）

記者實地直走訪，新北三重區和欣客運及國光客運，和欣客運在晚間7時許只有1名乘客低頭滑手機候車；而國光客運也僅有1人候車，連平時賺搭車客的伴手禮店也因疫情關係直接拉下鐵門。

國光客運售票員受訪表示，過去適逢節慶假日車站總是會有返鄉人潮，但配合指揮中心，必須減少載運量，對此1台車最多只能載6位乘客，售票員更曝露今(11日)只售出2張票，人潮大幅減少，但他最後也大讚「政府宣導真的很有用！」

▼新北市三重區和欣客運站人潮在晚間7時許，僅有1位乘客候車。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼三重國光客運車站。（圖／記者陳雕文攝）

▼過去人潮擁擠的台北車站，如今因疫情許多店家都自主性停業甚至提早拉下鐵門。（圖／記者邱中岳攝）▲▼台北車站。（圖／記者邱中岳攝）

過去人頭攢動甚至可席地而坐的台北車站也是相當冷清！根據台鐵局統計，端午節連假疏運期間(6/11-14)，台鐵統計城際列車座位利用率已降到3.81%，售票總張數降到21790張，預計節前更可降至20000張以下。

而高鐵公司統計，端午節連假疏運期間(6/11-15) 開行班次降至464班次，並執行擴大類梅花座；配合政府端午疏運期間加強防疫，各車次乘載率不超過2成，截至今（11）日上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦低於20％。

因應人潮大幅減少，台北車站商店街的店家也調整營業時間，有些則拉下鐵門自主停業，長長走廊看過去僅剩燈火通明的全家便利商店。看起來民眾都有將蔡英文總統呼籲的「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」叮嚀聽進去，這也堪稱為史上最為冷清的端午節。

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