史上最慘端午「預售票只賣出1千張」　客運業喊話：急需救命錢

▲往年連假第一天，國光客運可賣出1萬張以上的預售票，今年只剩下1千張出頭，雪崩式銳減九成，是有史以來「最難過」的端午節。（圖／國光客運）

記者賴文萱／台北報導

端午連假就要到來，不過這次面臨全台三級警戒，國光客運企業工會理事長楊榮德指出，往年連假第一天可賣出1萬張以上的預售票，今年只剩下1千張出頭，雪崩式銳減九成，是有史以來「最難過」的端午節。工會呼籲政府應盡快紓困客運業，發下救命錢。

今年端午連假，客運預售票從5月13日開始預售，但配合三級疫情警戒延長兩星期，每逢連假就推出的優惠票價85折補貼，上周末已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定，盡量減少人員流動。

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▲每逢連假就推出的優惠票價85折補貼，上周末已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定，盡量減少人員流動。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

楊榮德說，往年端午連假第一天可以賣出1萬張以上預售票，今年只剩下1千張出頭，雪崩式銳減九成，很可能實際搭乘人數還會再下調。另外，過去端午連假每天營收至少有1200萬元，去年疫情風暴後國人多改開自用小客車（連假第一天國五狂塞32小時），每日平均營收大砍1/3，只剩下約800萬。今年三級疫情警戒情況下，讓人不敢想像可能只剩下寥寥無幾零頭數字。

由於民眾現階段減少移動，客運發車也大砍五成以上，第一線駕駛沒有車趟可以跑，公司不得不鼓勵鼓勵員工特休或留停。楊榮德表示，不少第一線職業駕駛都有經濟上壓力，最讓人擔心的是，客運業長期以來即嚴重缺工，經過此波疫情洗牌後，萬一客運駕駛大幅外流至收入相對更高的聯結車或貨運車，即使日後恢復人員流動，客運公司也發不出原訂班表了，主管機關必須正視此一結構性問題。

▲工會呼籲，政府紓困要快，客運業需要救命錢。（圖／記者湯興漢攝）

工會呼籲，政府紓困要快，客運業需要救命錢，希望除比照去年紓困方案前例，依車輛數給予營運補貼外，因應提升三級疫情警戒，更要加碼直接補貼客運業駕駛薪資，由客運公司配合檢附轉帳員工帳戶收據證明，也希望讓客運業第一線駕駛優先接種疫苗。

工會強調，過去半個月，各縣市通報案例不斷攀升，確診者足跡涉及客運班車越來越多，客運公司全面加強清潔消毒以及提供第一線駕駛防護面罩，提升防疫工作並繼續堅守崗位。另一方面也證明，長途客運屬於維繫社會正常運作的準公共事業，負擔得起的合理票價，是庶民百姓南來北往依賴的重要交通工具。

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