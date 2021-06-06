國光客運新北「抗疫2.0」電動公車　明天首發上路

▲國光客運新北「抗疫2.0」電動公車，周一首發上路。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

國光客運582路線（五股-台北車站），由原免費巴士F223轉型，並由國光客運接手經營。明（7）日起，國光將投入12輛全新「抗疫2.0」電動公車正式上路服務，將是新北市首條全面電動公車路線。

582路線（五股-台北車站）為新北市改制前鄉鎮公所自行開辦沿襲至今，由於全程行駛高架橋快速道路，一直是五股地區民眾通勤通學往返台北市中心最便捷選擇。為減輕市政府財政負擔，回歸使用者付費，去年7月1日列為新北市新巴士轉型市區公車路線。

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▲國光客運新北「抗疫2.0」電動公車，周一首發上路。（圖／國光客運提供）

國光客運接手經營近一年來，車輛品質全面提升，依乘客需求動態加密發車班次，每月搭乘人數超過四萬人次，運量持續成長。國光客運12輛全新電動公車7日起正式上路服務，將是新北市首條全面電動公車路線。

這次全新的「抗疫2.0」電動公車，全車空調系統加裝光水離子化PHI專利淨化技術，具備空調自我淨化能力，分解環境中氣體有機污染物，清除病毒、細菌與PM2.5等有害物質，同時除臭去味，提高車內空氣潔淨度。

▲座椅全面提升抑菌功能。（圖／國光客運提供）

座椅表皮採日本石塚硝子株式會社IONPURE加工技術，添加半永久性無機抗菌劑，通過美國EPA、FDA與歐洲BPR標準，透過銀離子破壞並抑制各類細菌與病毒生長，可以長期維持座椅表面抗菌效果。

另外，全車車體塗裝採用大膽時尚亮橘，內部貼上活潑圖案輸出，為越來越美的城市增色加分。

▲光水離子化淨化技術，空氣防疫大進化。（圖／國光客運提供）

