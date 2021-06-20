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經歷反送中、美制裁　林鄭：香港金融中心的「金名片」絲毫未受損

▲▼香港,維多利亞港,。（圖／CFP視覺中國）

▲林鄭月娥表示，香港金融中心的「金名片」絲毫未受損。（圖／CFP視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

美國取消香港特殊待遇，試圖施壓中方。港特首林鄭月娥今（20日）於《鳳凰網》財經峰會發表錄影演講表示，經歷過去兩年風波，香港落實《香港國安法》及完善選舉制度後，讓國安恢復保障。「一國兩製」的實施能回到正確的軌道，也為香港的進一步發展開新局。林鄭甚至強調，香港國際金融中心的「金名片」絲毫沒有受損。

《澎湃新聞》報導指出，林鄭月娥演講時談到，過去兩年就充分說明香港這個城市是經得起風浪的，「香港作為國際金融中心這個金名片，絲毫沒有受損。」香港穩健成熟的監管製度及嚴謹的風險管理措施，令香港的金融系統在困難時期表現出非凡的韌力和穩定性。

林鄭也強調，香港聯系匯率制度持續運作良好，股票市場暢旺，港元市場也穩定，反映投資者對香港資本市場持續有信心和興趣。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

另外，她也表示，香港在國家金融發展中可以發揮五方面的關鍵作用。第ㄧ，香港可以助力人民幣國際化，會繼續與業界和內地當局探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，並不斷優化和拓寬兩地金融市場互聯互通機製，把握大灣區建設帶來的機遇和先行先試的優勢。

林鄭進一步說，第二，香港可以為內地企業提供可靠、多元化的融資服務。第三，香港可為內地在外的資金提供停泊和管理的服務，發揮資金安全港的角色。第四，香港可以發揮風險管理中心的功能。第五，全球應對氣候變化和推動可持續發展是重要議題，可以一起合作應對的挑戰。
 

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