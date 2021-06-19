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港大研究：接種輝瑞疫苗抗體量「明顯較高」　打科興恐需第3劑

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲ 輝瑞疫苗產生的抗體量高於科興疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球，取得疫苗成為各國當務之急。接種疫苗後，體內存在抗體代表疫苗正發揮作用，保護人體免受新冠病毒感染。香港大學最新研究發現，相較接種中國科興疫苗者，接種輝瑞/BNT疫苗者體內抗體量「明顯較高」，接種科興疫苗的民眾未來可能需要追加注射第三劑。

根據《南華早報》，香港自2月底以來施打逾300萬劑疫苗，其中170萬劑為BNT，130萬劑為科興疫苗。上述研究由政府委託港大公衛學院進行，追蹤1000名已接種二劑疫苗者體內抗體反應，詳細結果將透過學術期刊發表。

首席研究員、港大流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）指出，「我們確實看見，接種BNT疫苗者抗體反應明顯較高，與該疫苗大規模三期臨床實驗報告顯示其保護力高於科興疫苗的結果一致。」根據先前報導，德國製BNT疫苗效力為95%，科興則為50.7%。

▲▼哥倫比亞為民眾接種大陸科興新冠疫苗。（圖／路透社）

▲ 香港已施打130萬劑科興疫苗。（圖／路透社）

抗體量無法直接反映疫苗對個體的保護力，但高本恩說明，愈來愈多證據顯示，抗體量愈高通常代表免疫力愈強，因為抗體需要較長的時間才會消失，代表疫苗效力可以維持較久。但即便體內不再檢測到抗體，部分民眾仍具有抵禦病毒的能力，例如2009年H1N1大流行期間，部分年長者表現出有抵抗力的跡象，可能是因為他們年輕時曾接觸類似毒株。

這項研究結果引發對港府政策的質疑，因香港特首林鄭月娥正考慮引進抗體篩檢，以縮短目前對多數海外旅客實施的14天隔離期。政府科學顧問建議，來自中等風險國家並已接種疫苗的旅客若抗體篩檢呈陽性，病毒檢測呈陰性，隔離期應縮短至7天。隨著香港疫情緩解，官員也考慮開放來自非高風險地區並完全接種疫苗的旅客免隔離入境。

高本恩對此表示，支持推動抗體篩檢以縮短隔離期，但他的研究結果表明，某些情況下可能無法測得科興疫苗產生的少量抗體。由於接種科興疫苗者抗體量較低，部分民眾需要接種第三劑以延長保護力，也需要近一步研究才能確定追加劑量的間隔與效果。

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