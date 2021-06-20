我駐港人員拒簽「一中承諾書」　陸委會：無理的政治打壓！

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／綜合報導

香港駐台經濟經濟貿易文化辦事處5月18日暫停運作，但我方派駐香港人員直到現在依然堅守崗位。大陸委員會今（20）日表示，因香港政府自107年7月起，屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任，將於21日起，調整香港辦事處業務辦理方式。

陸委會強調，臺港本於互惠互利原則互設辦事處，自從香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響我方辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對臺港關係及民眾權益受損負所有責任。

▲香港駐台經濟貿易文化辦事處。（圖／取自辦事處官方網站）



陸委會稱，堅拒逼使我駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。另外，十分感謝我方派駐人員面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位。

目前，我方八名派駐香港人員赴任受阻即將回台，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要的運作，繼續為民服務。

據了解，香港5月份宣布暫停在台經濟貿易文化辦事處運作，澳門政府在未說明做此決定情況下，也於6月16日宣布，19日起暫停在台灣澳門經濟文化辦事處運作。

