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香港300多人接種後有不良反應　專家：3成不排除與疫苗有關

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥率先接種疫苗，盼能為市民建立信心。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港截至目前已接種300多萬劑次新冠疫苗，發生了超過300例的不良反應。對此，香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，其中有90多例可能與疫苗有關或不能排除有關。

孔繁毅19日在一個電台節目上指出，委員會先後審視了超過300例接種疫苗後的異常個案，發現當有約90例，也就是3成與疫苗有關或不能排除有關，比率為每100萬名接種者中出現約90例不良事件，最嚴重涉貝爾面癱（Bell's palsy），其他則相對屬於輕微。

香港政府為接種疫苗出現嚴重異常事件設立保障基金，目前已對3例個案發出45萬港元。孔繁毅提到，3例個案均與科興疫苗相關，包含30多歲女性涉及嚴重急性過敏、50多歲的一男一女涉及普通過敏及嚴重面癱，「科興疫苗與面癱確實有關係，不過九成面癱的患者可全面康復，僅小部分人會出現長期面癱的情況。」

孔繁毅還說，目前香港發生3例嚴重過敏個案，比率算是很低，與季節性流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗差不多，當中1例涉及科興疫苗，2例涉及復必泰疫苗（BNT疫苗）。

▼香港透過復星醫藥取得的復必泰疫苗。（圖／CFP）

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

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