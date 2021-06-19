港驚爆「芯片竊盜案！」　有如演電影...5百萬現貨遭半路攔截

▲香港發生芯片大搶案 。（圖／翻攝 文匯報）

記者任以芳／綜合報導

現在全世界「芯片難求」，香港屯門驚爆誇張搶劫案！綜合港媒報導指出，某間物流公司受雇運送一批價值約500萬港元的高價電子芯片，遭到搶匪半路攔截，劫走芯片後逃逸。港警已經立案處理，截至目前沒有任何消息。

搶案事發於6月16日下午3時左右，當時芯片送往位於屯門工廈八樓貨倉，期間有3名男子進入電梯，送貨人員不以為意，隨後遭到襲擊。搶匪當場劫走4箱總值約500萬港元的電子芯片，換算台幣大概1800萬左右。

港媒《文匯報》稱，香港警方第一時間在主要幹道設置路障截查可疑車輛，該案件交由屯門警區反三合會行動組跟進，正追緝在逃匪徒及貨物下落。至於，被襲擊的送貨人員面部及腹部遭毆打受傷，送醫急救無大礙。

▲深圳也發生芯片搶案 。（圖／翻攝 新浪財經）

日前，深圳某電子廠也發生了一起價值千萬芯片，當時工廠立刻報警有21 萬個芯片被偷了，深圳市公安局寶安分局黃田派出所僅用13個小時，成功將3名盜竊嫌疑人和1名隱瞞犯罪所得嫌疑人抓捕歸案，並追回了全部被盜芯片。

由於，美方對中企實行打壓計劃，芯片供應和設備供應都被切斷，長期為中企代工芯片的台積電等工廠也取消跟中企的合作。如今大陸企業缺芯片也缺設備，即便是中芯國際等企業的產能也很難負荷。進口短缺、國產存貨告急之下，大陸專家分析，「想要填補芯片缺口，至少要8個中芯國際的產能。」

據了解，中芯國際是大陸最大的芯片生產商，也是世界晶圓代工巨頭，今年第一季度的產能就多達54萬片，營收在三個月的時間內暴漲12%，高達70.2億人民幣。