台灣COVID-19疫苗已到485.66萬劑！1圖看懂「3千萬劑到貨情況」

▲3355萬劑疫苗到貨情況（圖／ETtoday製表）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著COVID-19疫苗陸續抵台，台灣目前已經到貨485.66萬劑疫苗，其中包括日本及美國贈送的AZ、莫德納。《ETtoday新聞雲》製作「台灣3355萬劑COVID-19疫苗到貨狀況」，以圖表方式呈現數據，方便讀者迅速掌握疫苗到貨狀況。

從圖表上可以看到，截至2021年6月20日，台灣總疫苗數量是3355萬劑，總到貨量為485.66萬劑，分別為3/3到貨的AZ疫苗（數量1000萬劑，到貨量11.7萬劑）；4/4及5/19到貨的COVAX發送疫苗（數量476萬劑，到貨量19.92萬劑AZ及41.04萬劑AZ）；接著是日本贈送的AZ疫苗，在6/4日到貨（數量124萬劑，到貨量124萬劑）。

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期間，採購的莫德納疫苗分別在5/28及6/18到貨（數量505萬劑，到貨量15萬劑及24萬劑）；再來則是美國贈送的莫德納疫苗，將在今（20）日傍晚到貨（數量250萬劑，到貨量250萬劑）。此外，高端及聯亞各500萬劑疫苗的部分，前者EUA審查中，後者待2期解盲。

值得注意的是，原先外傳我國購買的莫德納疫苗今日會再到貨41萬劑，不過稍早指揮中心鄭重否認。