嘉義市開放75歲以上民眾網路預約打疫苗　1426鄰長也列優先

▲嘉義市政府宣布即日起開放75歲以上長者接種疫苗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市衛生局表示，20日即將開始的新一波疫苗施打，施打對象為75歲以上(民國35年12月31日(含)出生)長者，施打日期為6月20日、21日、22日(星期日、一、二)，接種地點為嘉義市港坪體育館。本次施打採網路預約為主，市府呼籲所有市民朋友發揮嘉義熱情熱心精神，協助長輩上網登記。另嘉義市長黃敏惠指示鄰長是防疫工作第一線人員，將鄰長列為優先施打對象，目前嘉義市鄰長人數有1426人，將採造冊方式，視疫苗數量逐步供應施打。

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▲嘉義市政府開放75歲以上長者接種疫苗相關規範 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局表示，總計預約1857人，日本捐贈第二波AZ疫苗4600劑接種方式如下：

對象：嘉義市75歲以上長輩優先（民國35年12月31日(含)以前出生）。

受理方式：網路預約(若長者無法上網請聯繫里長里幹事協助上網預約)。

預約網址：http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html

接種時間：110年6月20日(日)至6月22日(二)上午8時30分至下午4時，一天總計有14個可預約時段。

接種地點：港坪運動公園體育館(嘉義市西區大同路320號)

注意事項

一、準備證件：身分證、健保卡。

二、陪伴者：限1人，採實聯制。

三、請提早15分鐘內報到。

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