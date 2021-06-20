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阿嬤害怕打疫苗哭了！　石岡快打站醫護輕抱：「惜惜」我給妳靠

記者白珈陽／台中報導

「惜惜、惜惜，我給妳當依靠！」台中市開放80至84歲老年人施打AZ疫苗，19日上午9時許，1位阿嬤由鄰居陪同前往石岡區土牛快打站接種，因怕痛不敢挨針，甚至害怕到流眼淚，1名醫護人員見狀，抱著身型嬌小的阿嬤、輕撫臉頰，並哄著「不痛不痛，忍一下就過了」，阿嬤這才願意注射，她事後含淚感謝醫護人員的耐心，也大讚醫護人員，「好加在有妳！」

▲▼ 。（圖／石岡區公所提供）

王姓護理長安撫害怕打針的阿嬤。（圖／石岡區公所提供）

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這名安撫阿嬤的醫護人員，是於石岡區衛生所服務的王姓護理長，從事醫事行業有30多年，她表示，昨日至土牛快打站施打疫苗的長者有近200人，其中對於該名阿嬤頗有印象。

王姓護理長說，當時阿嬤是由鄰居陪同，輪到阿嬤注射時，因為怕痛，不斷哀求「不要打、我很害怕」，她以多年護理經驗，上前抱著阿嬤說「沒關係沒關係，我給妳當依靠，不要怕」，並輕撫其臉頰，安撫阿嬤情緒。王護理長解釋，如此一來，阿嬤的心情就有個依靠，比較放鬆，也就能順利幫她接種。事後，阿嬤感激地說，「好加在有妳！我才不害怕。」

▲▼ 。（圖／石岡區公所提供）

▲王姓護理長抱著阿嬤說「沒關係沒關係，我給妳當依靠，不要怕」。（圖／石岡區公所提供）

王姓護理長表示，近期市府開放長者施打疫苗，因有些老年人行動不便，區公所快打站都會準備輪椅讓家屬方便他們推送，在接種前，她會對家屬進行衛教，讓家屬對家中長者施打疫苗後的症狀可有心理準備，並知道如何處理。她也對民眾加油打氣，現在疫情嚴峻，「大家要一起面對，讓疫情趕快過去。」

此外，昨日還有1名罹患小腦萎縮症的李小弟弟，由父母陪同到土牛快打站接種，他自幼行動不便，但由於疫情期間無法送往長照中心，因此其父母都必須在家照顧，李母說「會有點辛苦，但我們會繼續加油」，並為所有醫護人員加油，盼疫情早日趨緩。

▲▼ 。（圖／石岡區公所提供）

▲罹患小腦萎縮症的李小弟弟昨日施打疫苗。（圖／石岡區公所提供）

除了老年人，土牛快打站也依市府指示，對同心圓長照中心、老五老基金會、奇歷兒少之家、同舍長照、信望愛小作所、信義老人日照中心、構年青長照、日日長照、信義居家、微光社會福利協會等社福單位及照顧人員施打。

▲▼ 。（圖／石岡區公所提供）

▲昨日土牛快打站約有200名長者施打疫苗。（圖／石岡區公所提供）

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