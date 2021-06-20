快訊／百人解居隔前再做1次PCR若過關　基隆2市場分別解封復市

▲基隆成功市場清消。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心20日公布國內新增本土個107案例，其中基隆僅1例。基隆市長林右昌表示，成功、仁愛、博愛市場採取高規格專案處理，基本上都已穩定，目前居家隔離的民眾，在解居隔之前，會再做1次PCR採檢，若無新增陽性確診案例，成功市場預計6月23日零時復市；仁愛（博愛）市場預計6月24日零時解封復市。

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▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，日前一直強調傳統市場，是很重要的防線，首先是成功市場在6月6日有新增1例確診案例，之後採取專案處理，總共加強監測PCR採檢192人，陽性確診6人，都是攤商，居家隔離共89人，成功市場無再新增陽性案例，基本上得已穩定；89人居家隔離的民眾，在解居隔之前，會再做1次PCR採檢，若無新增確診者，成功市場預計6月23日零時解封復市。

林右昌說，仁愛（博愛）市場，6月7日因成功市場有1名豬肉攤商也有在此營業，市府對仁愛（博愛）市場採取高規格審慎處理方案，總計加強監測PCR採檢總計315人，陽性確診人數8人，其中1人是攤商，外勞2人，外勞接觸者4人，其他個案接觸者1人，市場疫情也得到控制穩定；居家隔離11人，在解居隔之前，會再做1次PCR採檢，若無新增確診者，仁愛（博愛）市場預計6月24日零時解封復市。

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