美捐250萬劑莫德納抵台！陳時中戴「感謝美國」口罩與AIT處長接機

▲衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑親自迎接美贈250萬劑莫德納疫苗。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蔡玟君／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗於今（20日）下午4點31分由華航載運，順利降落桃園機場，為了迎接疫苗到來，衛福部長陳時中更與美國在台協會（AIT）處長酈英傑一起站在停機坪接機，陳時中更戴著外交部製作的「感謝美國」口罩，藉此表達對美國感謝。

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▲250萬劑疫苗於下午4點55分開始進行下艙作業。（圖／ETtoday攝影中心）

此次美國贈台250萬劑莫德納疫苗備受關注，還沒抵達台灣前，就有超過4萬人緊盯全球航班即時網站Flightradar24，成為全球最受關注的航班。當班機降落剎那，所有台灣網友嗨翻，紛紛留言感謝美國，更說「感動的快要哭了！」許多網友也紛紛留言感謝華航機組人員的辛勞。

▲衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑持手板合照。（圖／ETtoday攝影中心）

▲衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑與疫苗一起合照。（圖／ETtoday攝影中心）

250萬劑疫苗於下午4點55分開始進行下艙作業，透過直播畫面可看到機場人員小心將疫苗運出，而陳時中與酈英傑也全程緊盯疫苗下艙作業，更直接走近與下艙後的疫苗與華航飛機一起雙手比讚、持「感謝美國」手板合照，合照畫面透過直播放送，更有許多網友表示是「最美風景」。