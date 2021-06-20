　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

▲▼新加坡民眾在診所外排隊施打中國科興（Sinovac）疫苗。（圖／路透）

▲新加坡民眾在診所外排隊施打中國科興（Sinovac）疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡18日起開始施打中國科興（Sinovac）疫苗，許多中國籍民眾趕著前往接種，希望將來回國後可不用隔離。新加坡衛生部門卻表示，科興疫苗仍具有嚴重疫苗破口風險，從他國施打經驗來看，接種科興疫苗後染疫的比例仍高，目前還需要更多數據來進行評估。

新加坡已有超過一半的居民接種了至少1劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，但國內多家民營診所仍表示，對於中國製的疫苗有龐大需求，因此星國政府在本月初同意，境內24家民營醫療機構可透過特別採用程序（Special Access Route）使用中國科興疫苗。

▲▼新加坡,新冠疫苗。（圖／路透）

▲人口570萬的新加坡已有半數民眾接種至少1劑輝瑞或莫德納疫苗。（圖／路透）

科興疫苗施打首日就吸引許多中國籍民眾前往接種，診所外大排長龍，因為他們希望將來回國後可不用隔離。星國衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）卻在18日的記者會中表示，從印尼的施打經驗來看，有350名義護人員在接種科興疫苗後染疫，所以這款疫苗仍有「嚴重疫苗破口風險」。

麥錫威指出，有部分施打科興疫苗的國家，在全民接種不到半年後，就在考慮是否要追加施打第3劑來增強效果，「因此這確實給人一種印象，也就是不同疫苗的效果會有很大的差異。」他強調，新加坡對輝瑞、莫德納疫苗非常有信心，目前已經接種了超過470萬劑。

麥錫威說，新加坡當局仍需取得更多關於科興疫苗的數據，才能針對其質量和安全狀況提供保證，接著才有可能被國家接種計畫採用。

現階段開放施打的20萬劑科興疫苗庫存，每劑收費約在7.5至18.6美元間，不過科興疫苗未列入疫苗致傷經濟援助計畫（VIFAP），因此民眾接種後若出現副作用，將無法向政府索賠。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／桃園804醫院4人確診！ 急門診暫停全面採檢
腦3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」　兒：只能等死
快訊／雷雨彈猛轟！台南、高雄再發警戒　9縣市持續豪大雨特報
快訊／雷雨彈襲高雄淹大水！孕婦受困交流道
「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先
快訊／豪雨狂炸南台灣！高雄、屏東、南投一級淹水警戒
快訊／強降雨狂襲！高雄各處積淹水畫面曝　駕駛受困等救援
藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

重砲小葛雷諾首局敲第23轟　要回全壘打王寶座

洗腎交叉感染！管控專案難阻病毒蔓延　基隆長照中心累計22確診

高嘉瑜喬疫苗讓基層炸鍋！康裕成：中評會無法「主動處理」違紀

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

太妍、趙露思都愛「夏日洋裝」！特搜20件類似款　網購就能入手

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

銀行員真實告白！民眾紓困貸款沒過　「就怪我們動作慢」

郭台銘買疫苗「從失眠到政府開綠燈」　聲量超車蔡英文

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」：院內緊急全面採檢

奧斯塔羅12星座一周運勢0621-0627　獅子久違的安穩、射手荷包守緊點

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

美官員：疫苗贈台無條件　中國應受譴責

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

伊朗總統大選　強硬派萊西確定勝選

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

葉門停火1個月再度開戰！　城市爭奪戰釀47死

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

更多熱門

相關新聞

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

全台三級警戒至6/28，隨著近日確診死亡人數下降，是否有機會解封也引發外界關注。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文，提出解封折衷辦法的5個條件，「分區解封可以在6月底或7月中啟動，當然，如果大家不敢，那就只好繼續三級警戒。」

陽明醫院懷孕護理師染疫「急剖腹」

陽明醫院懷孕護理師染疫「急剖腹」

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美贈250萬劑疫苗　江啟臣：不能單靠國際救援

美贈250萬劑疫苗　江啟臣：不能單靠國際救援

美「3倍贈」疫苗！　王定宇曝背後原因

美「3倍贈」疫苗！　王定宇曝背後原因

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗中國科興疫苗新加坡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

戰疫前線　背鍋的華航機師

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

談感情總忽冷忽熱「3星座」

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面