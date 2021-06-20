新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

▲新加坡民眾在診所外排隊施打中國科興（Sinovac）疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡18日起開始施打中國科興（Sinovac）疫苗，許多中國籍民眾趕著前往接種，希望將來回國後可不用隔離。新加坡衛生部門卻表示，科興疫苗仍具有嚴重疫苗破口風險，從他國施打經驗來看，接種科興疫苗後染疫的比例仍高，目前還需要更多數據來進行評估。

新加坡已有超過一半的居民接種了至少1劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，但國內多家民營診所仍表示，對於中國製的疫苗有龐大需求，因此星國政府在本月初同意，境內24家民營醫療機構可透過特別採用程序（Special Access Route）使用中國科興疫苗。

▲人口570萬的新加坡已有半數民眾接種至少1劑輝瑞或莫德納疫苗。（圖／路透）



科興疫苗施打首日就吸引許多中國籍民眾前往接種，診所外大排長龍，因為他們希望將來回國後可不用隔離。星國衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）卻在18日的記者會中表示，從印尼的施打經驗來看，有350名義護人員在接種科興疫苗後染疫，所以這款疫苗仍有「嚴重疫苗破口風險」。

麥錫威指出，有部分施打科興疫苗的國家，在全民接種不到半年後，就在考慮是否要追加施打第3劑來增強效果，「因此這確實給人一種印象，也就是不同疫苗的效果會有很大的差異。」他強調，新加坡對輝瑞、莫德納疫苗非常有信心，目前已經接種了超過470萬劑。

麥錫威說，新加坡當局仍需取得更多關於科興疫苗的數據，才能針對其質量和安全狀況提供保證，接著才有可能被國家接種計畫採用。

現階段開放施打的20萬劑科興疫苗庫存，每劑收費約在7.5至18.6美元間，不過科興疫苗未列入疫苗致傷經濟援助計畫（VIFAP），因此民眾接種後若出現副作用，將無法向政府索賠。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast