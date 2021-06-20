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腦部3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」　兒放棄急救：只能等死

▲▼ 高雄市長者施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲有慢性病或洗腎患者接種疫苗前先詢問醫師。非當事人。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者黃可昀／綜合報導

雖然高齡者打疫苗副作用不太明顯，但也有極小機率會出現血栓，嚴重可能會致命。一名男子透露，媽媽16日接種AZ疫苗第一劑，兩天後去醫院洗腎時被發現血管堵塞，緊急進行手術才發現是「腦部血管血栓」，腦部3分之2內出血甚至壞死，最後家屬只好心痛簽下放棄急救同意書，「為什麼打完AZ疫苗後會造成血栓？而且還栓在腦部！導致目前是等死狀態！」

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，媽媽18日進行例行的洗腎作業時，院方發現她血管堵住沒辦法正常洗腎，下午快篩完畢後進行第一次手術，醫生插管急救暫時保住一命，直到凌晨醫院再度發出病危通知，「這次更嚴重了，因為在第二次疏通腦部血管手術後導致目前3/2腦部內出血甚至腐爛，需要打開頭蓋骨挖掉一部分，也不能全挖，全挖就沒有腦了。」

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▲▼洗腎媽打完AZ疫苗腦血栓。（圖／翻攝自爆料公社）

▲媽媽打完AZ疫苗血栓，但不確定是疫苗所導致。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO聽完醫生解釋後，選擇簽署放棄急救書，與其讓媽媽被救活後成為植物人，「倒不如讓她現在這樣昏迷無意識的離開，或許對媽媽才是最好的，也是最後我能替她做的了」，由於放棄了所有急救作業，目前家人只能陪在媽媽身邊走完最後一程。

原PO難以接受的是，媽媽原本一切正常，只是需要定期洗腎的老人家，過去有發生過血管堵塞的狀況，但這次打完AZ疫苗竟釀成血栓，且還在致命的腦部，「導致目前是等死狀態！」事發後他不知該向哪個單位求助，「我也只是個平民老百姓，根本沒有能力也沒有管道來申訴，只能藉由社團力量了。」

網友留言，「每個人的體質與身體狀況都不一樣，沒人能保證打疫苗後會不會有問題。打與不打都很兩難」、「88歲阿嬤去打AZ沒事也沒有發燒，不管打什麼針自己決定，要不要打看個人，記得有身體壯況不佳慢性病先詢問醫生」、「明白家屬的感受，但沒有醫學證明母親是因AZ疫苗引起的血栓，實在不應該放大檢視疫苗副作用。」

指揮中心發言人莊人祥日前指出，台灣截至16日，接獲的血栓通報累積5例，以現有施打人數113萬人來算，血栓率為百萬分之4.42，遠低於英國、加拿大、德國的百萬分之10。

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