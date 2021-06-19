搶救庶民經濟！628將到期防疫措施是否調整　鄭文燦：依中央規範

▲鄭市長針對628即將到期，桃園防疫措施是否調整，以搶救庶民經濟，做出說明。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情緊張，全國三級警戒實施期間，各餐飲店家、服飾、美容美髮…等百工百業生意、生計受到重創，針對三級警戒即將於6月28日屆滿，桃園市是否將進行部份防疫措施調整，以為民間店家注入活水，市長鄭文燦19日於防疫說明會指出，要看中央的決策，如果28日有延長的話，應該會有所規範，並依中央的規範進行。

鄭市長說：6月28日的全國三級警戒是否會調整？這要尊重中央疫情指揮中心的判斷，原則上桃園會因應延長的狀況，做好準備，當然這段期間，許多的小店家、小商店或者是小攤販受到很大影響，桃園也據實地向經濟部反映，希望能夠在各個層面來紓困、來協助。

針對全國三級警戒如有延長，鄭市長對於有那些行業別是否會做防疫的調整則表示，要看中央的決策，原則上會跟中央一致，並以中央的規範為主。鄭市長說：在疫情嚴峻的這一段時間，大家也有很多的生活上的改變，相信很多人經過這6個禮拜，發現家人相聚的時光變多了，宅生活比例提高了，許多生活上出現很多改變，希望這段時間，即便有三級管制，對經濟、對生活、對社會活動影響很大，我們還是要珍惜彼此，要謹守規範，讓三級管制能夠達成傳播鏈消失，病毒切斷的目標。

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