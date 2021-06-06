停課恐再延長　網友：百年教育首次碰到「家長們請堅強」

▲鄭文燦強調，疫情目前還沒有到達轉折點，6月14日要解除三級管制是不可能的？（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情仍未退燒，桃園市長鄭文燦6日於防疫說明會指出，全國三級警戒6月14日到期，疫情還沒到轉折點，大家都知道要解除是不可能的！因此，桃園市國中會考、特色招生、免試入學(含優先免試)的分發作業及新進教師甄試辦理期程，市府教育局將有因應並調整時程。

其中，新進教師甄試的部分，幼兒園、國小、國中、高中教師合計7,879人報名，屆時考場會符合防疫安全，保障考生安全，相關資訊均已公布於教育局網站，提供學生、家長及考生參閱。

全國三級警戒恐再第二次延長日期，學生停課日期勢將跟著延長，網友臉書紛紛表示：「學生們，可以放3個半月的暑假了！」、「百年教育第一次碰到」、「家長們請堅強」！

鄭文燦市長表示，在三級警戒發布的時候，桃園就已經把6月、7月的大型活動都取消了，包括端午節的包粽子、划龍舟或社區的活動、文化節慶的活動全部都取消歸零，主要是6月14日就是端午節前後，因此籲請市民朋友們，今年的端午節要減少群聚、減少外出、減少活動，如有在外地工作或者求學的孩子，可以留在當地、留在宿舍，不一定要回來，因為大家搶搭大眾運輸工具，不管是台鐵或高鐵，容易產生群聚，所以這一段時間用視訊或電話來問候，是最安全的。

鄭文燦強調，6月14日快到了，疫情目前還沒有到達轉折點， 6月14日要解除三級管制是不可能的，所以大家要有心理準備，而三級管制會帶來生活的轉變，包括在家庭生活、在工作職場、在社會活動，在各式各樣的經濟活動都會受到影響，希望大家耐心以對、冷靜以對，用一個新的角度來面對這一次的疫情挑戰。

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