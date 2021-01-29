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鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施　肯定四大面向防疫對策

▲鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施。（圖／市府提供）

▲鄭市長陪同84歲的許李秀粉阿嬤與她的女兒視訊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日前往龜山區，視察長庚醫療附設的長青護理之家各項防疫措施表示，長庚長青護理之家是桃園市規模最大的護理之家，為了確保防疫安全，長青護理之家以住民、訪客、人員及環境等四大管理面向，採取包括視訊探視、出入口分流管制、動線分艙分流管理的防疫設備等防疫措施，值得各界參考。▲鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施。（圖／市府提供）

▲桃園長庚醫院院長楊政達表示，長青護理之家需要採取更高標準的防疫措施。（圖／市府提供）

鄭市長指出，長青護理之家目前有295位住民、46位護理人員及85位照顧員，依循中央疫情指揮中心和市府的防疫政策，長青護理之家針對訪客、住民、環境及人員進行嚴謹的防疫管理。每個活動區域都設有手洗消毒設備、長者們的活動都保持安全社交距離、人員訪客運用行動長庚app進行科學化管理、動線分流等細膩的防疫規劃，每個環節都相當用心，是長照護理機構落實防疫的典範。▲鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施。（圖／市府提供）

▲長庚長青護理之家四大面向防疫措施。（圖／市府提供）

鄭市長也陪同84歲的許李秀粉阿嬤與她的女兒視訊，交流氣氛溫馨。桃園長庚醫院院長楊政達表示，長庚醫療體系不只照護急重症病人，也照顧有慢性病、需要長期照顧的病人。長青護理之家的住民多為年紀較大、抵抗力較弱的長者，因此在疫情期間受病毒的威脅更大，需要採取更高標準的防疫措施，為住民的安全把關。▲鄭文燦視察長庚長青護理之家防疫措施。（圖／市府提供）

因應部桃專案，桃園市自1月25日至2月9日期間，暫時停止社福機構與長照機構的訪客探視，但長者們不會孤單，機構會安排視訊或通訊探視，關懷不打折扣，同樣能達到關心長者、陪伴長者的效果，更重要的是能減少感染風險，保護長者的健康安全。

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