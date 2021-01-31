　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施　採買年菜送員警

▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施。（圖／市府提供）

▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施，順道採買年菜慰勉平鎮警。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦31日視察大潤發平鎮店防疫措施表示，大潤發防疫措施除了進行入口管制，並強制佩戴口罩外，推車、電扶梯扶手及重要地點也都定時消毒，生鮮及美食區商品包裝完善，防疫工作執行得很確實；對於疫情期間，警察同仁也協助部桃專案，鄭特別在大潤發採買多項年菜，前往平鎮警分局致贈員警，感謝同仁的辛勞。▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施。（圖／市府提供）

▲大潤發平鎮店防疫工作執行得很確。（圖／市府提供）

鄭市長於視察大潤發平鎮店防疫措施時，前往防疫專區視察產品販售情形，對於今年受疫情影響，尾牙聚餐減少，料理型年菜相對熱賣，家庭圍爐也可選擇料理年菜，並呼籲過年大掃除可購買家庭用漂白水，做好居家環境消毒，相信在年節期間，各個傳統市場、量販店、購物中心等都落實防疫政策，市民朋友可以安心採買，過個好年。▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施。（圖／市府提供）

▲▼鄭文燦慰勉平鎮警分局防疫有功人員。（圖／市府提供）▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施。（圖／市府提供）

大潤發平鎮店防疫規範，包括員工上班定時量測體溫並紀錄；生鮮部員工強制佩戴口罩及手套；顧客進賣場時，提醒佩戴口罩，並提供酒精手部消毒；顧客用餐區桌椅定時擦拭消毒，並於顧客用餐完畢，立即擦拭消毒；賣場內手扶梯、公共區域、手推車把手、購物籃等定時擦拭消毒；賣場暫停試吃活動，並每週進行一次全館消毒，保障消費者購物安全。▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施。（圖／市府提供）

鄭文燦於前往平鎮警分局慰勉防疫有功人員時表示，疫情期間，警察同仁也協助部桃專案，查詢擴大回溯居家隔離89名失聯者，尋回88人，1人為遊民身分，因此，他特別在大潤發採買多項年菜，前往平鎮分局慰問，感謝員警同仁的辛勞。

・熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元　徹底拯救痘痘肌

ET快訊
又有新一波冷空氣來襲！時間點出爐
王祖賢慶生曬近照！對比22歲「零P圖嫩臉」網跪了
超純樸「一碗南部神麵」北漂哥想哭　意外爆北部人共鳴
快訊／吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委　投票率 12.6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連6年愛不減！門諾護理師春聯義賣　今年含「疫」字的賣最好

鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施　採買年菜送員警

與低收入戶一起過好年　郭信良議長與陳亭妃立委發起捐贈物資

因應案908院內感染情事發生　台南市政府請醫院加強候診區防疫管理

「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣

嘉義縣農會牛年轉盤禮盒　僅三天訂單破百盒

無痛減痛大腸鏡檢查補助弱勢　嘉義縣市7醫院響應

嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓　深化國際教育教學力

立委陳亭妃、市議員陳怡珍　疫情寒冬中獻大愛

家庭火災榜首是它！爐火烹調不慎最常見　謹記「人離火熄」

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

連6年愛不減！門諾護理師春聯義賣　今年含「疫」字的賣最好

鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施　採買年菜送員警

與低收入戶一起過好年　郭信良議長與陳亭妃立委發起捐贈物資

因應案908院內感染情事發生　台南市政府請醫院加強候診區防疫管理

「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣

嘉義縣農會牛年轉盤禮盒　僅三天訂單破百盒

無痛減痛大腸鏡檢查補助弱勢　嘉義縣市7醫院響應

嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓　深化國際教育教學力

立委陳亭妃、市議員陳怡珍　疫情寒冬中獻大愛

家庭火災榜首是它！爐火烹調不慎最常見　謹記「人離火熄」

自然50 美麗無齡／敷面膜「4大NG行為」小心反爛臉！

「全球最高狗」大丹佛萊迪8歲半過世　金氏紀錄總編憶：溫柔巨人

高雄林園出現玉米大盜！他前後偷8次...還當過調解委員

韓國狂賣百萬杯！貢茶「草莓紅茶拿鐵」登台了　還喝得到鹹甜奶蓋

香港中聯辦：英國操弄BNO　想把大批香港人變「二等公民」

呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令...COVAX疫苗傳捷報

擦棒球開刀錯過總冠軍　獅捕郭峻偉笑言：許基宏欠咖啡

案908曾去九份老街、阿妹茶樓　新北：30日已全面消毒

橘貓剃完毛「身體秘密」全露餡！　大叔坐姿眼無神：沒臉見人了QQ

別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

地方熱門新聞

市府緊急下令：台南甜點節喊卡！

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

卓溪鄉砂石車墜深谷　2重傷送醫

台南海安商圈民眾檢舉未執行防疫市府將開罰

現代魯賓遜！偷遍台中苗栗電纜線

台南南區傳民宅火警疑暖氣引火釀災

「搶劫！現金、草莓我都要！」防搶演練逼真有趣

彰化移動測速　9個月取締12931件

疫情影響銷售「漲3成」展店開幕12萬床墊1元競標

花蓮便民再升級「便民e櫃台」上網申辦一指通

台南七股里長補選佳警維安

即／林園工業區晚間大火！居民嚇傻

承億文旅蟬連最美飯店

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

更多熱門

相關新聞

大江人潮消退　鄭文燦視察：相信買氣回回籠

大江人潮消退　鄭文燦視察：相信買氣回回籠

桃園市長鄭文燦31日由中壢大江購物中心董事長江國裕陪同，視察該中心防疫措施表示，部桃事件發生之後，中央流行疫情指揮中心第一波公布足跡包括大江購物中心，大江在第一時間做好很多防疫對策，相信買氣會逐漸回籠，消費者安心消費沒煩惱。

護理師婆婆病故　鄭文燦嘆：他們壓力爆表

護理師婆婆病故　鄭文燦嘆：他們壓力爆表

「平鎮某醫院」爆院內感染　今早進行消毒

「平鎮某醫院」爆院內感染　今早進行消毒

鄭文燦「否認有部桃第2」

鄭文燦「否認有部桃第2」

鄭文燦臉書發文「我桃園，我驕傲！」

鄭文燦臉書發文「我桃園，我驕傲！」

關鍵字：

鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施平鎮警分局

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面