鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施　採買年菜送員警

▲鄭文燦視察大潤發平鎮店防疫措施，順道採買年菜慰勉平鎮警。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦31日視察大潤發平鎮店防疫措施表示，大潤發防疫措施除了進行入口管制，並強制佩戴口罩外，推車、電扶梯扶手及重要地點也都定時消毒，生鮮及美食區商品包裝完善，防疫工作執行得很確實；對於疫情期間，警察同仁也協助部桃專案，鄭特別在大潤發採買多項年菜，前往平鎮警分局致贈員警，感謝同仁的辛勞。

▲大潤發平鎮店防疫工作執行得很確。（圖／市府提供）

鄭市長於視察大潤發平鎮店防疫措施時，前往防疫專區視察產品販售情形，對於今年受疫情影響，尾牙聚餐減少，料理型年菜相對熱賣，家庭圍爐也可選擇料理年菜，並呼籲過年大掃除可購買家庭用漂白水，做好居家環境消毒，相信在年節期間，各個傳統市場、量販店、購物中心等都落實防疫政策，市民朋友可以安心採買，過個好年。

▲▼鄭文燦慰勉平鎮警分局防疫有功人員。（圖／市府提供）

大潤發平鎮店防疫規範，包括員工上班定時量測體溫並紀錄；生鮮部員工強制佩戴口罩及手套；顧客進賣場時，提醒佩戴口罩，並提供酒精手部消毒；顧客用餐區桌椅定時擦拭消毒，並於顧客用餐完畢，立即擦拭消毒；賣場內手扶梯、公共區域、手推車把手、購物籃等定時擦拭消毒；賣場暫停試吃活動，並每週進行一次全館消毒，保障消費者購物安全。

鄭文燦於前往平鎮警分局慰勉防疫有功人員時表示，疫情期間，警察同仁也協助部桃專案，查詢擴大回溯居家隔離89名失聯者，尋回88人，1人為遊民身分，因此，他特別在大潤發採買多項年菜，前往平鎮分局慰問，感謝員警同仁的辛勞。

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