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全台防疫提升第2級　台南市7點防疫措施請市民配合

▲台南市長黃偉哲指出，請全體市民朋友配合台南市7點防疫措施，違者將嚴格開罰。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，請全體市民朋友配合台南市7點防疫措施，違者將嚴格開罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情升溫，國內出現感染源不明的本土病例，中央流行疫情指揮中心11日下午宣布即日起至6月8日，將疫情警戒提升至第2級，台南市長黃偉哲指出，請全體市民朋友配合台南市7點防疫措施，違者將嚴格開罰。

台南市7點防疫措施：1、全國醫院及長照機構即日起至 6月8日止，除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人。2、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。3、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

4、原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。5、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

6. 餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。7、雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

黃偉哲表示，以上規範，懇請市民朋友務必配合！黃偉哲也會與市府團隊全力防疫，守護市民健康！一定能度過這次難關！

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