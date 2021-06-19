+0再光臨！徐榛蔚盼維持佳績　長者接種守「一聽二陪三送」原則

▲花蓮再度等來零確診，縣長徐榛蔚盼維持佳績，呼籲鄉親勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣19日零確診，縣長徐榛蔚在防疫記者會上呼籲民眾保持防疫警戒心，避免群聚並落實防疫守則，讓花蓮維持零確診佳績，並企盼疫情早日平息、百業復甦。

徐榛蔚向鄉親報告，花蓮隔離數列管143人，解除284人；專責醫療病房數總床數127床，使用中40床；防疫旅館總房間數255間，現住人數113人，總空房數142；函送裁處新增29件（未戴口罩23件、公告管制6件），累計迄今共674件，篩檢人數累計9785人。

徐榛蔚指出，防疫三級警戒至今已滿一個月，感謝鄉親及第一線醫護夥伴努力防疫，希望鄉親不要放鬆警戒，自5月21日至今，花蓮縣若是陽性確診者皆安排就醫診治，與確診者有接觸者也安排護送至防疫旅館。有賴醫療團隊的專業照護，目前已有33位患者出院，1位患者已轉離重症病房，也感謝被隔離者的配合，在防疫旅館一人一室14天足不出戶，肯定他們的毅力。

徐榛蔚對於中央配給花蓮縣政府之疫苗，每劑都得到最好之運用，感謝第一梯次長者井然有序等待注射，第二梯將於6月21日開始施打，請子女撥空陪伴老大人前往疫苗施打站施打。

▲第二梯將開打，徐榛蔚請子女撥空陪伴老大人前往施打疫苗。

由於花蓮縣確診個案皆屬家庭群聚感染，徐榛蔚再三提醒鄉親不群聚，做好個人防疫，保護自身也保護親朋好友，家群聚導致病毒快速傳播，每位鄉親個人防疫務必做到位，疫情期間遵守不群聚規則，只要有人通報群聚，花蓮縣警察局將前往取締並裁處，請大家為了守護花蓮安全，謹守傳染病防治法規定，不群聚！

衛生局長朱家祥表示，新冠AZ疫苗接種中，第1至4類及5之1類施打完成率達98.56%。此外，其中1至3類因故尚未施打疫苗人員，自6月21日起可以到花蓮各大醫院預約施打。

▲衛生局長朱家祥表示，6月21日起第二梯次疫苗開打。

花蓮縣自下周展開第二梯次長者疫苗接種，針對非原住民83歲以上長者（民國27年12月31日前出生）、78歲以上原住民長者（民國32年12月31日前出生) 、洗腎患者以及新冠病毒熱區崇德村75歲以上長者及65歲以上原住民長者，相關接種程序作業皆與第一梯次相同。

朱家祥提醒，在長者施打疫苗前，請家屬依照「一聽、二陪、三送」的疫苗注射守則，保障長輩健康及安全。一聽：醫師評估長者健康是否適合施打。二陪：施打疫苗過程中家人務必陪伴，並持續關懷長者48小時，隨時留意長者身體狀況。三送：長者若有過敏等不適情形必須立即就醫。

