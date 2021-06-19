　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

+0再光臨！徐榛蔚盼維持佳績　長者接種守「一聽二陪三送」原則

▲花蓮再度等來零確診，縣長徐榛蔚盼維持佳績，呼籲鄉親勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮再度等來零確診，縣長徐榛蔚盼維持佳績，呼籲鄉親勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣19日零確診，縣長徐榛蔚在防疫記者會上呼籲民眾保持防疫警戒心，避免群聚並落實防疫守則，讓花蓮維持零確診佳績，並企盼疫情早日平息、百業復甦。

徐榛蔚向鄉親報告，花蓮隔離數列管143人，解除284人；專責醫療病房數總床數127床，使用中40床；防疫旅館總房間數255間，現住人數113人，總空房數142；函送裁處新增29件（未戴口罩23件、公告管制6件），累計迄今共674件，篩檢人數累計9785人。

徐榛蔚指出，防疫三級警戒至今已滿一個月，感謝鄉親及第一線醫護夥伴努力防疫，希望鄉親不要放鬆警戒，自5月21日至今，花蓮縣若是陽性確診者皆安排就醫診治，與確診者有接觸者也安排護送至防疫旅館。有賴醫療團隊的專業照護，目前已有33位患者出院，1位患者已轉離重症病房，也感謝被隔離者的配合，在防疫旅館一人一室14天足不出戶，肯定他們的毅力。

徐榛蔚對於中央配給花蓮縣政府之疫苗，每劑都得到最好之運用，感謝第一梯次長者井然有序等待注射，第二梯將於6月21日開始施打，請子女撥空陪伴老大人前往疫苗施打站施打。

▲花蓮再度等來零確診，縣長徐榛蔚盼維持佳績，呼籲鄉親勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第二梯將開打，徐榛蔚請子女撥空陪伴老大人前往施打疫苗。

由於花蓮縣確診個案皆屬家庭群聚感染，徐榛蔚再三提醒鄉親不群聚，做好個人防疫，保護自身也保護親朋好友，家群聚導致病毒快速傳播，每位鄉親個人防疫務必做到位，疫情期間遵守不群聚規則，只要有人通報群聚，花蓮縣警察局將前往取締並裁處，請大家為了守護花蓮安全，謹守傳染病防治法規定，不群聚！

衛生局長朱家祥表示，新冠AZ疫苗接種中，第1至4類及5之1類施打完成率達98.56%。此外，其中1至3類因故尚未施打疫苗人員，自6月21日起可以到花蓮各大醫院預約施打。

▲花蓮再度等來零確診，縣長徐榛蔚盼維持佳績，呼籲鄉親勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，6月21日起第二梯次疫苗開打。

花蓮縣自下周展開第二梯次長者疫苗接種，針對非原住民83歲以上長者（民國27年12月31日前出生）、78歲以上原住民長者（民國32年12月31日前出生) 、洗腎患者以及新冠病毒熱區崇德村75歲以上長者及65歲以上原住民長者，相關接種程序作業皆與第一梯次相同。

朱家祥提醒，在長者施打疫苗前，請家屬依照「一聽、二陪、三送」的疫苗注射守則，保障長輩健康及安全。一聽：醫師評估長者健康是否適合施打。二陪：施打疫苗過程中家人務必陪伴，並持續關懷長者48小時，隨時留意長者身體狀況。三送：長者若有過敏等不適情形必須立即就醫。
 

ET快訊
禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話
高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」
他曬「養10年寵物」照！比手臂5倍大爬屋逛街　上千人快嚇死
台南歷史博物館驚爆命案！53歲男疑戴口罩運動　猝死陳屍廁所　
快訊／台北婦人家中死亡　疑為居家隔離者
2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

+0再光臨！徐榛蔚盼維持佳績　長者接種守「一聽二陪三送」原則

桃園議長邱奕勝：鄰長打疫苗！挨家挨戶送接種通知　一線防疫人員

台東大武港區民眾落海　無心跳送醫搶救

防疫不鬆懈　台東夏雪芒果23日首度直播辦理品質評鑑

台東第二波疫苗23日全面開打　6400劑疫苗即將到位

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

《機智醫生生活2》「五人幫」一樣幼稚　曹政奭吃餅乾挨罵！對鄭敬淏灑水驅魔

+0再光臨！徐榛蔚盼維持佳績　長者接種守「一聽二陪三送」原則

桃園議長邱奕勝：鄰長打疫苗！挨家挨戶送接種通知　一線防疫人員

台東大武港區民眾落海　無心跳送醫搶救

防疫不鬆懈　台東夏雪芒果23日首度直播辦理品質評鑑

台東第二波疫苗23日全面開打　6400劑疫苗即將到位

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

張晨光直播帶貨挨批　陳昭榮力挺：創業被酸賣魚郎「年收破億！」

最想當童話故事的哪個反派？憑直覺測你的「黏人指數」

張滿月發話了！IU霸氣送「金書生」應援餐車　3行藏頭詩逗笑劇迷

替禾馨關說挨轟　高嘉瑜晚間再發聲：我是站在保護孕婦新生兒立場

幕後／北市多家診所5月討疫苗被拒　衛生局「一個動作」間接引爆特權之亂

不斷更新／打疫苗後暴斃「全台62死」！桃園台中暴增　最年輕42歲

國民黨控封殺疫苗提案　民進黨團批「斷章取義」逐案說分明

禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話

黃安為張晨光發火：同為中國台灣人！揭直播內幕怒轟「有人失職」

全國累計62死！南投2天4長者打疫苗後往生　3人有心臟病史

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

台南議員爆工業區發「暗黑疫苗問卷」

海巡爆北部高官搶打疫苗　基層怒「不顧第一線」

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

竹南快篩7陽性　國中姐妹花PCR檢測

明道大學教職員籲教育部介入　校方：一切依法

不懼疫苗副作用　花蓮女警露出手臂充滿正能量

女子倒臥公墓白河警到場救援解除虛驚

移工餐廳深夜違規營業 警稽查辯稱「回店打掃」

婦人突然喘不過氣南警火速開道送醫

「內惟藝術中心」打造高雄新地標

義消第7大隊顧問團團長助愛心餐盒

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

台南安心即時上工資格放寬

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

更多熱門

相關新聞

開放里長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前鞠躬

開放里長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前鞠躬

全台本土疫情嚴峻，台中市長盧秀燕宣布，全市鄰長可一同接種疫苗，被中央否決。對此，盧秀燕19日表示，她身為台中的防疫指揮官，會對決策負起全部責任，更是在鏡頭前二度鞠躬。

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

86歲翁接種隔天跌倒　頸椎重創命危搶救中

86歲翁接種隔天跌倒　頸椎重創命危搶救中

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退

高嘉瑜捲關說疑雲　一週前才要求徹查特權疫苗

高嘉瑜捲關說疑雲　一週前才要求徹查特權疫苗

關鍵字：

+0光臨佳績長者接種一聽二陪三送新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

23歲校花「流出2段不雅片」認了

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面