徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

▲花蓮縣長徐榛蔚再次呼籲中央，優先為孕婦及高風險族群施打莫德納疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

第二批24萬劑莫德納疫苗18日下午抵達國門，花蓮縣長徐榛蔚當天在全國各縣市防疫視訊會議上再次呼籲中央，優先將莫德納疫苗施打在孕婦及洗腎患者等高風險族群，保障孕婦、胎兒及高風險者的健康權益。

依據各項研究顯示，孕婦及洗腎患者等高風險接種者較適合施打莫德納疫苗，花蓮縣長徐榛蔚於18日上午親自參加中央疫情指揮中心所召開的全國各縣市防疫視訊會議，極力呼籲中央政府讓孕婦優先施打莫德納疫苗，花蓮縣衛生局也多次在視訊會議中向中央建言，將莫德納疫苗優先施打予洗腎患者等高風險接種者，降低不必要風險，但多次為民請命未獲中央同意。

在2020年我國出生人口和死亡人口首度出現死亡交叉，2020年全年出生嬰兒為16萬5249人，呈現死亡人數超過出生人數的現象。而依據內政部統計，今年1至5月累計出生數為59481人，較上年同期減少6032人或9.21%，我國面臨少子化的嚴峻現象不容忽視。

育有三名子女的花蓮縣長徐榛蔚表示，婦女懷胎十月方能誕下孩子，其中的風險與辛勞每個母親都親身經歷，在國家面臨少子化的此刻，孕婦姊妹對於社會更是極其重要，籲請中央同意優先將莫德納疫苗施打在孕婦，保障母子平安。