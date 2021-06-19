開放里長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前「二度鞠躬」：我的決策，我負責

▲盧秀燕開放鄰長施打疫苗，19日在會議上鞠躬。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者柯振中／綜合報導

全台本土疫情嚴峻，台中市長盧秀燕宣布，全市鄰長可一同接種疫苗，被中央否決。對此，盧秀燕19日表示，她身為台中的防疫指揮官，會對決策負起全部責任，更是在鏡頭前二度鞠躬。

盧秀燕認為，在疫情期間，里長、鄰長與民政人員需要造冊、逐戶發通知單等工作，屬於高風險群，符合中央列表中，第二類的第一線人員，因此有接種資格，19日、20日開放市內1萬3,000位鄰長接種疫苗。

▲指揮中心要求造冊施打，盧秀燕也已經準備好。（圖／台中市政府提供）



不過，有外界消息傳出，盧秀燕想讓鄰長優先接種疫苗的決策，被中央否決。對此，指揮中心指揮官陳時中19日表示，接觸第一線會被列為第二類，里長、鄰長也一樣，有實際從事「可能接觸居隔者的第一線人員」，要確實以第一線人員為主，造冊施打，並考慮資源分配，避免排擠75歲以上的長者接種疫苗。

對此，盧秀燕19日在記者會上說明，她身為台中市的防疫指揮官，會對決策負起全責，並在鏡頭前二度鞠躬。

盧秀燕認為，先前疫苗不足，市府讓里長、里幹事接種疫苗，鄰長同為第一線人員，這波疫苗送達，開放鄰長施打，以建立基層防疫網。