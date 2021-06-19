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36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲日前宣布「萬華不再是疫區」，全台首座快篩站據點剝皮寮，也在19日上午正式撤場，結束為期1個月的階段性任務。台北市長柯文哲今親赴現場，向台北市立聯合醫院、仁濟醫院、北護分院的護理團隊致贈感謝狀。

在萬華疫情初爆發之時，柯文哲即刻下令在當地尋點設立快篩站，並於5月14日下午4點開辦，創下台灣在疫區成立快篩站首例，而且北市並率先使用抗原快篩，加速找出遭感染者，提前防疫部署。這一個多月來，這個點快篩人數達8千多人，出動機動隊快篩1千多人，在台灣防疫史上寫下一頁歷史。

北市府表示，北市快篩站設立後不久即獲得中央指揮中心的支持，同意北市使用抗原快篩，加速採檢、匡列感染源，在北市不斷努力下，萬華地區的盛行率，已經明顯下降，證明當時的決策相當正確而及時。

市府指出，近期萬華疫情已獲得相當程度控制，北市防疫作為也相應彈性調整，除固定式快篩站，更成立機動快篩隊，針對熱點主動出擊，抓出隱形傳染鏈，深入社區安定市民心情。剝皮寮快篩站在任務執行36天後，於19日功成身退。

▲▼剝皮寮篩檢站排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲剝皮寮篩檢站排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲也在19日上午親赴剝皮寮快篩站，向台北市立聯合醫院、仁濟醫院、北護分院的護理團隊致贈感謝狀，感謝各單位這段時間齊心協力，感謝當地居民、店家對於這段期間的包容，更感謝防疫期間，每一位在背後默默支持和付出的好朋友，剝皮寮快篩站雖然劃下句點，台北市防疫工作不會停歇。

「真的是從無到有，像場夢。」聯合醫院護理部主任吳孟嬪回憶，當時命令一來，相關人員漏夜將動線、裝置準備齊全。儘管表定晚上8點閉門休息，卻因人數爆棚一路忙到半夜，但為了讓篩檢站功效發揮最大，大家有共識一起繼續拚，成為萬華人的定心丸。

▲▼剝皮寮篩檢站排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

支援的聯醫護理師陳綺霞說，很幸運可以參與這次的抗疫，她表示，這是她人生中最值得驕傲的時刻。北護分院護理師黃千芮回憶，主要就是累，因為要穿全套的防護衣，尤其端午節一過天氣超熱，衣服乾了又濕、濕了又乾，真的很累很辛苦。

吳孟嬪說，1個月的時間說短不短，醫護團隊間已培養出革命精神，閒暇時間還會苦中作樂，替相關成員暖心慶生，如今任務告一段落，還有護理師感到不捨，感嘆離別之時終要到來，卻也對疫情趨緩感到開心。

▲▼ 新冠肺炎疫情擴大，即起至5月28日，全國疫情警戒升至第三級，中央流行疫情指揮中心彙整足跡熱點，增設篩檢站，不同於前幾日篩檢高峰期，今日包含板橋亞東醫院、萬華西園醫院、剝皮寮等快篩站排隊篩檢人潮減少許多。（圖／記者李毓康攝）

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