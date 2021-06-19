熟悉最對味！高雄刀客劫超商4400元　只逃2小時...監視器曝1關鍵

記者吳奕靖／高雄報導

以為警察忙防疫就沒空顧治安！高雄市鳳山區一間超商遭人持刀闖入，當場搶走4400元，警方調閱監視器一看，嫌犯真的是「熟悉的最對味」，因為他在2天前才犯下竊盜案被抓，所以警方又前往他家埋伏抓人，不到2小時宣布破案。

▲高雄市鳳山一間超商遭持刀搶劫，警方2小時就逮人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市鳳山區衛武營都會公園對面的一間超商，遭到一名蒙面歹徒持刀闖入，一進來就大喊「錢拿出來」，店員一時間還愣在那邊，歹徒又繼續嗆「你不要鬧喔」，連續講了2次，最後超商店員只好乖乖配合，交出收銀機裡頭的4400塊錢，歹徒還認為太少，不過店員表示就這麼多，然後他立刻跑掉。

調閱監視器發現「根本就是老朋友」。原來這名搶匪在2天前，就在鳳山區南京路偷竊鋁門窗，當時也被抓了，所以員警對他是在熟悉不過，於是前往他家抓人，他也乖乖就逮。警方初步表示這名55歲的林姓嫌犯，因為是獨居一人，平常也沒有工作，缺錢的時候就是以偷竊、搶奪方式，雖然不是「治安顧慮人口」，不過員警對他是在熟悉不過，2個小時破案讓員警私下說：「熟悉的老朋友最對味」。

▲高雄鳳山一間超商遭持刀搶劫，警方看監視器發現「熟悉的老朋友最對味」，2小時就逮人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯2小時落網，警方從住家起獲犯罪工具 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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