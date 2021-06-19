獨／透過高嘉瑜喬疫苗⋯禾馨「超過10人」違規偷打　恐吃百萬罰單

▲禾馨民權婦幼診所（資料圖，圖中人物非文中當事人／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府19日下午公布好心肝事件調查結果，台北市長柯文哲爆出民進黨立委高嘉瑜介入關說禾馨診所疫苗，北市衛生局長黃世傑才「轉達」給局內員工，並同意發給禾馨診所85瓶疫苗。據了解，台北市政府檢視禾馨4家診所施打疫苗的對象，有超過10人以上都違反中央規定一至三類接種對象，恐吃上30萬元至200萬元罰緩。

台北市政府19日召開記者會公布疫苗濫打一案的懲處，政風處長沈鳳樑說，當時就是發給這好心肝、小禾馨、合眾這3家診所，好心肝診所於6月7日、8日取得115瓶，小禾馨集團4家診所分別於5月底、6月初分批取得85瓶，和眾診所於6月8日取得2瓶疫苗，過程中有「中央級某民意代表」跟黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

至於是哪個「中央級民代」介入？柯文哲說，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過對方一定有自己的說法，他不會預設立場，為什麼會打電話給衛生局，一定是選民請託，但是不會去替誰解釋，只是公布事實，「每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。」

面對被柯文哲點名介入，高嘉瑜19日下午對外表示，自己之前都不認識禾馨診所的任何人，這次因為疫苗非常短缺，禾馨診所在5月底打電話到她的國會辦公室，表達希望能夠爭取疫苗，並且留下醫師蘇怡寧的電話。自己在與蘇怡寧通話後，了解禾馨診所一年接生的嬰幼兒大概有7000多名，將近佔台北市出生的3分之1，對方也表達為了保護孕婦與新生兒，希望能儘速施打疫苗，一方面保護孕婦，一方面也讓醫護人員得到最佳照顧。

高嘉瑜說明，隨後她把訴求轉達台北市衛生局長黃世傑，「我們也是轉達，過程中除了禾馨診所，包括牙醫師公會、醫師公會等基層診所都有這樣的心聲」，黃世傑也在10分鐘內，就迅速回覆沒有問題，「台北市衛生局好像沒有任何疑義，對這部分非常支持」。

▲立委高嘉瑜。（資料圖／記者屠惠剛攝）

關於立委介入取得疫苗一事，禾馨醫療營運長林思宏19日表示，診所在5月底致電服務處請託，沒想到高嘉瑜在5月30日親自回電協助，透過北市衛生局聯絡才取得40瓶疫苗，接種對象也都符合規定，禾馨與高嘉瑜並不認識，也並非關說，在這件事情上「覺得高委員很衰」。

不過，雖然台北市政府19日下午對外公布疫苗濫打一案的懲處，但其實政風處還正在調查，禾馨診所拿了疫苗之後，當時是否有違規施打在非一至三類人員身上。

據了解，禾馨4家診所施打的疫苗對象，包括禾馨關係事業相關集團員工，例如慧智基因股份有限公司人員，非屬中央規定的第一類至第三類接種對象，不符接種政策對象施打規範，且人數超過十人以上，可依照傳染病防治法第29條規定，處30萬以下、200萬元以上罰緩，但由於禾馨共有4家診所，具體罰鍰金額仍有待台北市政府最終決定。

▼禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）