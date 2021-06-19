替禾馨關說挨轟　高嘉瑜晚間再發聲：我是站在保護孕婦新生兒立場

▲高嘉瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜19日被台北市長柯文哲踢爆替禾馨診所關新冠疫苗後，立刻在政壇與網路引發關注與抨擊，個人臉書也湧進負面的批評，她除了下午緊急出面對外喊冤外，晚間也再度發聲強調，她陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場。

高嘉瑜透過臉書表示，「轉達民意、照顧醫護、保護孕婦」，禾馨是全台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30％至40％，一年7000多個新生兒在禾馨出生。

她表示，禾馨在5月底打電話到辦公室希望協助爭取疫苗保護孕婦及第一線醫護，「我回電後了解訴求，也轉達給台北市衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所人員」。

高嘉瑜強調，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場，北市衛生局了解後也在10分鐘左右就同意協助，相信也是以孕婦、醫護為優先。

高嘉瑜說，禾馨也保證疫苗都是用在符合法令的第1至第3類的醫事人員及員工身上，同時我們也本於權責一再轉達台北市牙醫師公會及基層醫師公會、托嬰中心等醫護人員急需疫苗的訴求給衛生局。

在臉書發文的文末，高嘉瑜還以Hashtag特別標記，以上說明，如人飲水，冷暖自知，公道自在人心。