空拍機驚見3個籃球場大的天坑　無良業者囂張盜採砂石4人落網

記者吳世龍／高雄報導

高雄市六龜區新開地段因地處偏遠，竟被不肖的業者盜採砂石。警方利用科技執法的方式，蒐集相關證據後報檢察官，日前持搜索票前往新開地段農地查緝，當場查獲蘇姓男子等四人盜採砂石並查扣挖土機等器具，全案依竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲高雄市六龜區新開地段因地處偏遠，竟被不肖的業者盜採砂石，警方發現遭開挖的農地面積約3個籃球場大。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局員警於今年(110年)初行經新開地段，發現原先雜草叢生之地，卻遭不明人士開挖整地，疑似有盜採砂石及回填廢土跡象，嚴重破壞環境，六龜分局立即成立專案小組，並報請橋頭地檢署楊翊妘檢察官指揮偵辦。因地處偏僻蒐證不易，警方啟動科技執法的方式，改以無人機空拍來蒐證，讓盜採砂石犯行無所遁形，經蒐集相關證據後，於日前持搜索票進行查緝，當場於六龜區新開地段農地，查獲蘇姓男子四人正利用挖土機盜採砂石，當場查扣挖土機等器具。

▲高雄市六龜區新開地段因地處偏遠，竟被不肖的業者盜採砂石，警方發現遭開挖的農地面積約3個籃球場大。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，53歲黃姓負責人利用整地名義慫恿地主出租，實際卻是盜採砂石為名，且發現遭開挖的農地面積約3個籃球場大，並堆積大量篩選完畢之大、小石頭，以便謀取不法之利益，初估至5月底止，約盜採4000餘頓砂石，所幸被及時查獲，避免危害擴大，全案依竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官訊問後，認為黃嫌涉犯刑法竊盜罪嫌重大，諭知限制住居。

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