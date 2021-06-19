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一張圖秒懂　疫苗什麼情況下不可施打、暫緩施打或須醫師評估

▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫苗施打注意事項。（圖／台南市政府提供）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心19日公布全國新增127例本土確診病例，台南無新增本土個案，第1批56000劑AZ疫苗已全數施打完畢，17日獲撥配31700劑AZ疫苗都已持續上線讓市民接種，18日計有7387位市民施打疫苗，累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，台南市於6月12日獲配AZ疫苗，下午立即開始陸續為第1至3、5、6類等指定對象接種，第1批56000劑AZ疫苗已全數施打完畢，17日獲撥配31700劑AZ疫苗都已持續上線讓市民接種，18日計有7387位市民施打疫苗，累計共已施打63564人。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，大家對於疫苗的感覺，感覺是主觀的，就是常常會隨著一些外在環境的改變而有所更迭，在5月14日之前打疫苗的意願是意興闌珊，然後5月14日之後要打疫苗的感覺是爭先恐後，至於到前兩天發生年長者疑似打完疫苗48小時之內有發生猝死的狀況，現在又出現緩打潮，所以說疫苗施打是一個科學問題，我們就用科學的方式來做一個簡單的說明。

黃偉哲說，因為有人會覺得台南市施打疫苗的部分，為何年齡從85歲要放寬到83歲，很簡單就是85歲打得差不多了，當然就要放寬到83歲，那83歲如果輪過一輪打得差不多了，我們就會繼續往下延伸，本來就是依照疫苗實際到達的量以及施打量，我們會做彈性的調整，也會跟透過民政系統、透過媒體、透過我們所有可能的管道來跟市民朋友做報告，我們希望這個時候是幾歲優先施打，所以疫苗的施打狀況我們請衛生局許局長跟各位報告。

黃偉哲指出，台南市20日起，除了75歲以上具重大傷病身分長者，亦會展開80歲以上長者及70歲以上具原住民身分長者接種作業，讓台南市長輩能盡快具備免疫力，並降低致重症風險；提醒長輩前往施打疫苗時記得攜帶身分證、健保卡雙證件。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市累計共已施打63564人，20日起展開80歲以上及70歲以上具原住民身分長者接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市生局長許以霖指出，接種後建議休息30分鐘再離開施打地點，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨時間增加而減少，但通常輕微並在數天內消失。如出現發燒(≧38℃)持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀者，應立即就醫。

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