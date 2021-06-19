陳致中也挺！高雄藍營疾呼「鄰長打疫苗」　陳其邁曝真實現況





▲高雄市府19日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

台中市政府率六都之先，開放1萬3000名鄰長施打疫苗，現在國民黨高雄市議員也希望陳其邁重新考量，讓協助接種疫苗、發送通知單的鄰長早日獲得保障，就連民進黨市議員陳致中也喊話希望能將鄰長納入，但陳其邁表示，目前疫苗數量只夠打到78歲以上的長輩，數量是真的不足。

▲高雄6名國民黨議員組成KK政線 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由國民黨高雄市議員鍾易仲、黃香菽、李亞築等人組成的KK政線認為，高雄分配疫苗比起台中還多，且鄰長也都協助里長逐戶發送「接種疫苗通知單」，風險一樣大，希望陳其邁能苦基層所苦，不要「順時中、逆民意」。

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

就連民進黨市議員陳致中也表示，因為各里鄰長很辛苦在第一線參與防疫，鄰長是里長得力助手，他們在第一線防疫承擔一定風險，建請市府在數量許可下，將鄰長納入公費施打對象，但現在當務之急還是以年長者優先施打。

高雄市長陳其邁於19日防疫會議後記者會表示，還是得按中央流行疫情指揮中心風險對象次序施打，他強調，目前高雄獲配疫苗數量約可施打到78歲左右長者，數量就有限了，希望大家按部就班依據造冊，疫苗盡速到位後就能施打。

時間對我們來說完全沒用！

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