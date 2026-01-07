　
地方 地方焦點

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

▲年前發紅包力挺第一線，高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲年前發紅包力挺第一線，高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

歲末年終之際，高雄市議長康裕成今（7）日偕同市長陳其邁出席環保局企業工會會員代表大會，向辛勞付出的第一線清潔隊同仁表達敬意與感謝。陳其邁在場也宣布加碼，將臨時人員清潔獎金由7,000元提高至8,000元，現場掌聲與歡呼聲不斷。 　

康裕成今與市長陳其邁，以及江瑞鴻、張漢忠、何權峰、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、黃香菽、黃彥毓等多位議員一同出席活動，向所有默默守護高雄的「市容化妝師」致上最深敬意。 　

康裕成表示，清潔隊工作內容繁雜、全年無休堅守崗位，辛勞大家有目共睹，感謝在心裡。她說，上任後即積極為清潔隊同仁爭取權益，包括除夕提早返家與家人團圓吃年夜飯，以及補足正式與臨時人員人力，減輕工作負擔。 　

近年來，康裕成更親自「上山下海」走訪各行政區，為第一線同仁加油打氣，足跡遍及東高雄旗山、六龜、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉地區，今年也前往茄萣、湖內、永安、彌陀、梓官等區慰勞海線清潔隊員。

▲年前發紅包力挺第一線，高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元。（圖／記者賴文萱翻攝） 　

▲年前發紅包力挺第一線，高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，也由各區在地議員代表康議長，走訪楠梓、左營、三民、鳳山、小港、前鎮、苓雅、大寮等區，實際傳達議會對清潔隊同仁的支持與鼓勵。 　

陳其邁感謝市議會長期以來對清潔隊同仁權益與福利的全力支持，並細數過去5年來，清潔隊在風災後迅速恢復市容，以及支援嘉義、台南、花蓮等地救災工作的卓越表現，深獲中央與地方肯定。 　

陳其邁也期盼逐年調升臨時人員清潔獎金，每年增加1,000元，今年由7,000元提高至8,000元，他還幽默地向康議長及議員喊話，希望審預算時能「照案通過」。對此，康裕成除了肯定，也建議市府將明年預計增加的1,000元一併編列，再度引發全場熱烈歡呼。

