6移工群聚喝酒「以為沒人知」！聊天聲音太大被檢舉　全都開罰了

▲警方在路竹區的一處移工宿舍內，查獲6名移工群聚喝酒聊天。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

儘管國內新冠肺炎疫情嚴峻，但還是有人不甩禁令。高雄市路竹區的一處移工宿舍內，傳出有人群聚並大聲喧譁的聲音，警方獲報到場，查獲6名移工群聚喝酒聊天，他們供稱其實都知道台灣防疫規定，以為把東西帶回宿舍內吃，反正也沒有人會知道，不料卻是太開心說話聊天聲音過大，反而遭到附近民眾檢舉，全被開單舉發。

這起移工群聚是發生在15日的晚上8點55分左右，湖內分局路竹分駐所接獲民眾報案，指出位在路竹區國昌路上的一間民宅內，疑似有人群聚喝酒並傳出喧嘩的吵鬧聲，警方到場後發現，民宅1樓大廳內共有6名外籍移工席地而坐，且地上有海鮮燒烤及酒瓶的物品，已明顯違反防疫規定，依傳染病防治法對這6人開立舉發單，後續將移請衛生局進行裁罰。

▲警方在路竹區的一處移工宿舍內，查獲6名移工群聚喝酒聊天。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方查證後該處民宅為外籍移工的宿舍，而這6人都是越南籍的移工，他們向警方表示，其實都知道台灣防疫規定，但就是心存僥倖的心態，以為把東西(燒烤)帶回宿舍內大家一起吃，反正也沒有人會知道，不料卻是太開心說話聊天聲音過大，反而遭到附近民眾檢舉，面對警方突如其來的臨檢，嚇到一句話都說不出來。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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