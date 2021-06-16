摸魚航警快看！他休假當疫苗志工「雙手皺巴巴」...熱血真勇警

▲員警陳勃宏擔任接種防疫志工，縱使過程中雙手泡汗皺巴巴、全身衣褲濕透，依舊不減他的熱枕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅分局一名員警，不顧平時警察工作的繁忙，依然利用寶貴的休假時間，報名參加接種防疫志工一職，縱使過程中全身衣褲濕透、雙手皺巴巴，依舊不減他的熱枕。

這名熱心的員警陳勃宏，目前服務於福德二路派出所，畢業於99年基特班，已從警十年的他具有豐富的外勤經驗，雖然本職是警務人員，但因本身對救護工作有著濃厚的興趣，所以在閒暇之餘就曾加入前金消防隊擔任救護志工，平時也常跟著救護車出勤參與救護的工作，而這次特地利用自己寶貴的輪休時間，前往報名參加高雄巨蛋接種站志工，服務的內容就是要引導年邁長者施打疫苗、物資消毒、後勤協助等事宜。

▲福德二路派出所員警陳勃宏(左1)利用休假時間擔任接種防疫志工。（圖／記者吳世龍翻攝）

而這看似簡單的防疫志工工作，其實要注意的工作事宜及勤前教育一點都不馬虎，再加上15日接種疫苗的長者人潮絡繹不絕，而現場也必須要穿著整齊消防制服、防護裝備下，導致雙手泡汗皺巴巴，而身穿隔離衣的悶熱，更使得全身衣褲濕透，但仍不減陳員的熱忱。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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