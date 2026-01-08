想念家鄉味成創業契機　港式「黯然銷魂飯」在台東引關注

▲港式「黯然銷魂飯」在台東引關注。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在台東市安慶街與復興路轉角、舊客運站斜對面，一間主打道地港式風味的小店近日悄然開幕，為市區餐飲版圖增添不同風貌。由來自香港的主廚David香所創立的「1975港味廚房」，以重現香港街頭大排檔氛圍為定位，其中招牌料理「黯然銷魂飯」開幕以來，逐漸在饕客間累積口碑。

主廚David香過去曾在關山經營「阿雞傳奇」港式餐飲品牌，累積不少忠實顧客。他分享，父親18年前自香港定居台東關山，自己則長年在香港生活，直到去年7月因母親辭世返台陪伴父親，才重新認識並融入東部生活節奏。David香表示，台東的純樸與人情味讓他留下深刻印象，但同時也發現市區較少能品嘗到熟悉的港式家常味，「太想念家鄉料理，最後決定自己動手做」，成為開店的起點。

在料理製作上，David香堅持每日手工備料，從醃製、燒烤到調味皆不假他人，與一般中央廚房量產模式有所區隔。他指出，希望每一道端上桌的餐點，都能保留港式料理原有的層次與口感，也因此吸引不少老饕專程前來品嘗。

談及招牌「黯然銷魂飯」，David香提到，靈感來自周星馳電影中「沒有配角、人人都是主角」的精神。這樣的理念不僅體現在主菜叉燒的處理上，也延伸至整體餐盒設計，配菜同樣講究比例與風味，讓整份餐點呈現完整度，而非僅聚焦單一道料理。

「黯然銷魂飯」選用梅花肉醃製24小時後燒烤，搭配祕製洋蔥醬汁與太陽蛋，強調火候掌握與細節呈現。David香表示，希望透過這樣的組合，讓消費者在台東街角，也能感受到熟悉而純粹的港式滋味。

