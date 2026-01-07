北榮桃園分院失智照護　榮獲「SNQ 國家品質標章」

▲北榮桃園分院楊斯年副院長(右3)代表授獎。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院附設「桃喜居失智型日間照顧中心」，榮獲長照機構服務類「SNQ 國家品質標章」認證殊榮，7日由楊斯年副院長率領團隊出席並代表接受 SNQ 授獎，展現北榮桃園分院在政策、專業與服務現場整合下的成果，為國內失智照護政策推動提供示範。

臺北榮總桃園分院院長彭家勛表示，面對高齡化社會與失智人口快速成長，醫院應主動回應國家長期照顧政策與安寧緩和醫療發展方向。北榮桃園分院長期致力於支持安寧緩和醫療服務，並積極配合政府長照政策，依循醫院整體策略方針，系統性推動醫療、長照與社區照護之整合，建構以人為本、連續性且可近性的照護體系。

▲楊斯年副院長（右1）與桃喜居失智型日照中心團隊。（圖／北榮桃園分院提供）

彭家勛院長指出，桃喜居作為北榮桃園分院附設之純失智型日照中心，成功整合精神科醫療資源與跨專業團隊，建構醫療與長照無縫接軌的照護模式；中心以 「桃喜共伴，居安樂活」為主題，秉持信任、活動、個別、支持、同理、連結、安全、團隊等八大服務特色，發展肌力復能、園藝療育及音樂共融等創新介入方案，提供專為失智長者設計的全方位照顧，深獲評審團肯定。