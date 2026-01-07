海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

▲金馬澎分署第一〇岸巡隊新任隊長交接。(圖／第一〇岸巡隊提供)

記者鄭逢時／金門報導

海洋委員會海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊今（7）日上午11時舉行新任隊長布達典禮，由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，在第十巡防區指揮部、第十（馬祖）海巡隊、連江查緝隊及岸巡隊同仁觀禮下完成，儀式簡單隆重，象徵守護北疆任務正式交接。

吳建冠致詞時肯定前隊長謝祐懋任內，面對疫情防處與多項岸巡勤務，均能穩健推動、成果顯著，為單位打下良好基礎；如今將重任交棒給新任隊長葉警中上校，期許持續精進岸海整合能量，強化邊境安全，回應地方期待。

新任葉警中隊長學經歷完整，畢業於國防大學戰爭學院正規班，並具國立中正大學戰略相關碩士學位，曾歷任參謀主任、副隊長與科長等要職，兼具幕僚歷練與基層實務經驗。吳建冠指出，葉隊長行事果斷、重視團隊、責任感強，深獲部屬信賴，未來可望帶領團隊再創新局，持續守護馬祖海域與岸際安全。

葉警中表示，將秉持「以民為本、服務至上」的精神，投入海岸巡防與海域執法工作，提升勤務效能，確保治安穩定與民眾安心生活。他也呼籲，民眾若在海上、岸際或港區發現異狀，或遇緊急狀況，可立即撥打海巡「118」報案專線，海巡署將迅速出動，全力協助救援，共同守護海域安全與幸福家園。