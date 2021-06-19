快訊／北市疫苗還有剩　明起開放75歲以上長者預約

▲北市府宣布，開放預約第三梯次疫苗施打，範圍為75歲以上長者。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入疫苗大量施打階段。台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤19日宣布，20日起將開放第3波新冠肺炎疫苗線上預約，凡年滿75歲以上長者及65歲以上原住民，居住於台北市，無論設籍與否皆可預約。

北市府表示，北市75歲以上長者，即在1946年12月31日前出生者可上網預約，線上預約時間為明天下午2時至8時、週一上午8時至晚間8時，可接種時段則是22日、23日。

柯文哲表示，現在要開始第三梯次的疫苗接種，在20日開始下2點到晚上8點，還有21日的上午8點到晚上8點，凡是在台北市居住滿75歲以上的長者、65歲以上原住民都可以預約，無論設籍與否皆可上網預約。

北市今天公布疫苗施打狀況，第2波的80歲以上長者，昨天共施打16763人，預約今天施打者為7027人，而此次北市獲得5.4萬劑疫苗，經過登記施打之後還有剩餘，因而宣布明天起開放75歲以上長者開放預約，至於原住民長者還是65歲以上可登記。

柯文哲說，已經有6萬人登記過，應該對系統相當熟悉。打疫苗時間是22日、23日，預約的優先，剩下再輪到沒有預約者。未預約長者，民政局將於6/23發出通知單，並於6月24日開放未預約長者於北市12家醫院接種。

接種地點一樣有34家醫院、12家聯醫門診部、208家社區診所，接種點合計254處。