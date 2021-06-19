快訊／南投再增2死！國姓阿嬤打完疫苗後猝逝　累計已3起死亡案例

▲南投縣AZ疫苗接種再增2起死亡案例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

全台實施AZ疫苗大規模接種，並開放開齡長者率先施打，不料疫苗接種後各縣市卻零星傳出死亡案例，其中南投縣今（19日）又有2名長者接種疫苗後死亡，分別為國姓鄉84歲的婦人、以及另名長者，據了解，2人均在16日前往接種，隨後出現心肌梗塞，並分別於昨夜、今午宣告死亡，目前尚難確定2人死因是否與疫苗接種有關。目前南投累計已有3起施打疫苗後死亡案例，衛生局預計稍晚將進行說明。