確診數創新低「端午連假有守住」？陳時中：才過5天還需要觀察

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）公布國內新增127例本土病例，另有20例死亡，這是連續7天單日病例低於200例。外界好奇，是否代表端午連假這波有守住？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，端午節才過五天，雖然端午節的人流管制是應該算是有效，但還需要幾天去觀察。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今日召開記者會說明最新疫情，今日也是連續７天單日病例低於200例。陳時中說明，有時候病例變少，大家就放鬆，「我一再強調現在不放鬆，才能把疫情控制好，稍微一放鬆就又是一段時間要去清理，變成很困難」。

陳時中也說，端午節才過五天，目前的病例少也與端午節無關，雖然知道端午節的人流管制是應該算是有效，但是不是完全沒有影響，還需要幾天去觀察。

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12,385位確診個案中，已有7,189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。

