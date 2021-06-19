快訊／新北累計6080例「中和今＋17最多」　各區染疫人數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增127例本土個案入，增20例死亡。針對新北市今日增加81例，市長侯友宜在防疫記者會上公布，新北目前累計6080例，其中，以中和增加17例為最多。

根據新北公布新增81例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區17例，板橋16例、新莊9例、新店8例、土城6例、三峽5例、永和3例、蘆洲3例、五股2例，樹林、淡水、金山、鶯歌各1例。

▼新北市公布19日最新疫情。（圖／翻攝直播，下同）

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12,385位確診個案中，已有7,189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入，為本國籍10多歲男性，5月25日曾於印度確診，6月5日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時採檢陰性，後至檢疫所集中檢疫，6月18日檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間並無症狀，亦無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，國內累計1,044,211例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,028,898例排除)，其中13,896例確診，分別為1,163例境外移入，12,680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號(案6822、案13764、案13800)，累計98例移除為空號。

自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、臺北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。