　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜宣布：即日起解除居家隔離前「一律加採PCR」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增127例本土個案入，增20例死亡。市長侯友宜宣布，即日起居家隔離者解除隔離前一律加採PCR檢測，且Ct值需大於30。

為謹慎起見，侯友宜祭出最新防疫措施，即日起，居家隔離者完成14天隔離，解除隔離前一律加採PCR檢測，呈現陰性才可出關。他強調，先前發生不少案例，解除隔離後仍有傳播力，外出後再次造成病毒擴散，為防止這樣的情形一再發生，今日才增加新規範。

根據新北公布新增81例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區17例，板橋16例、新莊9例、新店8例、土城6例、三峽5例、永和3例、蘆洲3例、五股2例，樹林、淡水、金山、鶯歌各1例。

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12,385位確診個案中，已有7,189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入，為本國籍10多歲男性，5月25日曾於印度確診，6月5日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時採檢陰性，後至檢疫所集中檢疫，6月18日檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間並無症狀，亦無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，國內累計1,044,211例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,028,898例排除)，其中13,896例確診，分別為1,163例境外移入，12,680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號(案6822、案13764、案13800)，累計98例移除為空號。

自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、臺北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

ET快訊
快訊／和陳零九來往密切！　黃偉晉PCR結果出爐
快訊／雲林開第一槍！殯葬業列優先打疫苗名冊　鄰長也納入
北市衛生局長受高嘉瑜關說給疫苗卻慰留？　柯文哲回應了
快訊／又有新進度　高端疫苗：明召開重大訊息記者會
禾馨證實請託高嘉瑜！　營運長：覺得她也是很衰
快訊／新北男打疫苗當晚「喪失意識」　1.5小時後猝死
2天前才為「特權打疫苗」轟柯文哲　高嘉瑜反被爆關說
美術館、電影院先開放　新北否跟進？侯友宜回應了
核彈空降！柯文哲爆「高嘉瑜關說喬疫苗」　網看直播嚇歪：阿北太
快訊／柯文哲爆料幫禾馨診所關說喬疫苗　高嘉瑜回應了
快訊／恩主公急診護理師3採陰性「突轉陽」　衛生局證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳致中也挺！高雄藍營疾呼「鄰長打疫苗」　陳其邁曝真實現況

高嘉瑜關說疫苗　柯文哲「我只公布事實」：她自己的行為自己解釋

高嘉瑜關說特權疫苗　臉書爆退訂潮！網怒：還裝好心肝

衛生局長黃世傑被高嘉瑜關說「還慰留？」　柯文哲：疫情結束再說

快訊／新北61歲男打疫苗當晚「喪失意識」　1.5小時後猝死

美術館、電影院先開放？　侯友宜：若解封疫情往上竄就為時已晚

快訊／中和環球驚傳櫃姐確診　衛生局曝恢復營業條件

前兩天才為「特權打疫苗」轟柯文哲　高嘉瑜被爆替小禾馨關說

快訊／柯文哲爆料幫禾馨診所關說喬疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

快訊／恩主公急診護理師3採陰性「突轉陽」　衛生局證實了

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

陳致中也挺！高雄藍營疾呼「鄰長打疫苗」　陳其邁曝真實現況

高嘉瑜關說疫苗　柯文哲「我只公布事實」：她自己的行為自己解釋

高嘉瑜關說特權疫苗　臉書爆退訂潮！網怒：還裝好心肝

衛生局長黃世傑被高嘉瑜關說「還慰留？」　柯文哲：疫情結束再說

快訊／新北61歲男打疫苗當晚「喪失意識」　1.5小時後猝死

美術館、電影院先開放？　侯友宜：若解封疫情往上竄就為時已晚

快訊／中和環球驚傳櫃姐確診　衛生局曝恢復營業條件

前兩天才為「特權打疫苗」轟柯文哲　高嘉瑜被爆替小禾馨關說

快訊／柯文哲爆料幫禾馨診所關說喬疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

快訊／恩主公急診護理師3採陰性「突轉陽」　衛生局證實了

陳致中也挺！高雄藍營疾呼「鄰長打疫苗」　陳其邁曝真實現況

爽借10萬紓困「無法辦房貸？」　釣一票苦主勸：要先還錢

伊巴卡再發起「填表向PG道歉」　名記：PG不輸雷納德

傳台灣東洋阻擋郭台銘買疫苗？　四點聲明自清「不排除提告！」

高嘉瑜關說疫苗　柯文哲「我只公布事實」：她自己的行為自己解釋

人間條件1-6免費看時間表公開！吳念真回饋暖爆　網嗨翻：一次收集

整場被攻擊第四節才上罰球線　恩比德批裁判尺度：看看楊恩吧

快訊／黃偉晉PCR陰性！　「還是不能掉以輕心」

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊　6497名鄰長也納入

高嘉瑜關說特權疫苗　臉書爆退訂潮！網怒：還裝好心肝

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

政治熱門新聞

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

林昶佐反3+11公開　網噓爆：有黨意沒民意

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

好心肝特權疫苗爭議調查出爐　北市府1430公布懲處名單

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

蔡英文授權企業買BNT　他質疑「拖了3周」

她揭民進黨「封殺8提案」：不演了

幫禾馨關說取得85瓶疫苗　高嘉瑜下午3時半親上火線說明

印度變種成主要病毒株！加拿大台人：台灣機場是「最大漏洞」

快訊／柯文哲訂北市解封條件：每日降到10例以下

趙少康喊話蔡英文：讓網軍停止分裂社會

更多熱門

相關新聞

國人關不住⋯陳時中曝鬆懈下場慘

國人關不住⋯陳時中曝鬆懈下場慘

三級警戒實施至今已滿月，不少民眾關不住紛紛出籠，許多觀光景點旅客數也有略微增加，指揮中心指揮官陳時中表示，現在還不是放鬆的時候，只要一放鬆，又要再花一段時間清理病毒，控制疫情就會變得很困難。

確診數低「端午節有守住」？陳時中：還要觀察

確診數低「端午節有守住」？陳時中：還要觀察

快訊／美捐贈莫德納疫苗明天來台？陳時中一句話回應

快訊／美捐贈莫德納疫苗明天來台？陳時中一句話回應

僅7縣市有新增個案！1圖看全台分佈

僅7縣市有新增個案！1圖看全台分佈

好消息！陳時中指疫情逐漸被控制

好消息！陳時中指疫情逐漸被控制

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

天堂M帳號創天價　1450萬成交

23歲校花「流出2段不雅片」認了

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面