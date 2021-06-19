LIVE／美75萬劑莫德納最快明抵台　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（19）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情。指揮中心採購的第二批莫德納疫苗陸續到貨，昨日下午已有24萬劑莫德納疫苗抵台，而剩餘的41萬劑的疫苗傳將於明日下午抵台，另美國贈送的75萬劑也傳出明日清晨運抵台灣並由陳時中將親自前往接機，但詳情仍待指揮中心證實。

指揮中心表示，第二批莫德納疫苗共有65萬劑，都是我國洽購的藥廠訂貨，將分2批次運送。這批莫德納均由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，第一階段的24萬劑已於昨日下午4點多左右抵達桃園機場，而傳出第二階段的41萬劑將於明天抵台，陳時中在昨天記者會上並未正面回應，副指揮官陳宗彥今日上午回覆《ETtoday新聞雲》詢問時則表示「到了就會跟大家說明」。

另外，美國贈送的75萬劑莫德納疫苗原本預定月底來台，現在也傳出明日清晨將由華航運抵台灣並由陳時中將親自前往接機，但詳情仍待指揮中心證實。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

根據各縣市回報，國內在這4天傳出超過40起接種疫苗之後猝死的案件。指揮中心統計至昨日，接獲通報25起疫苗接種後死亡的疑似嚴重不良事件通報，大部分是75歲以上年長者。其中3起完成解剖，死因初步研判與本身心血管疾病等潛在疾病相關。

根據指揮中心統計，截至目前為止，全台累計接種1,32萬1,839 人次，AZ接種1,27萬3,121 人次，莫德納接種4萬8,718 人次。

回顧過去三天接種數據，開打首日(15日)14萬9,718 人次，其中AZ接種 14萬3,742 人 次，莫德納接種 5,976 人次；16日接種14萬0050人次，AZ共接種13萬4428 人次，莫德納5622人次；到了17日莫德納接種11萬7,570 人次，其中 AstraZeneca 接種 11萬4,061 人 次，莫德納3,509 人次。

昨日第二批莫德納疫苗24萬劑到貨，食品藥物管理署當晚完成該批疫苗的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書，預計6月25日完成。

莫德納疫苗接種對象也於昨日從第一類優先對象擴大為一至三類優先對象都可接種，至於最新一批疫苗涵蓋接種對象，陳時中表示，要再安排。而針對孕婦優先接種莫德納的部分，他也回應，劑量夠的時候盡量開放，至於要打什麼疫苗還是尊重選擇。

▲受到猝死事件影響，不少民眾打退堂鼓，施打站場面冷清。（圖／記者湯興漢攝）