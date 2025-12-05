快訊／苗栗紡安廠房大火濃煙沖天　京元電子急喊：非新承租廠房

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市自強路停業1年多的紡安公司廠房，今（5）日下午4點左右傳出大火，疑似頂樓戶外棧板起火，熊熊大火夾雜黑煙沖天，遠在數公里外都能看到驚人景象，消防局動用大批救災人車正前往灌救中。不過，由於半導體晶圓測試大廠京元電子10月公告承租紡安廠房，外界一度傳出為京元電子廠房失火，京元電子也立即澄清，強調起火建物並非京元電子承租的廠房，公司營運正常無影響。

▲苗栗縣頭份市紡安公司廠房下午失火，熊熊大火夾雜濃煙沖天，數公里外都能看到黑煙，所幸目前未傳出人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天下午4點左右接獲報案，指頭份市自強路的紡安公司廠房發生火警，因火勢兇猛、濃煙沖天，立即出動多個分隊救災人車前往灌救，搶救約半小時後控制火勢，目前未傳出人員傷亡。

消防局說，初步了解廠房頂樓今天進行冷卻水塔拆除工程，可能在焊切鋼筋等結構物時，火花不慎引燃到旁邊堆放木棧板，加上風勢助燃，瞬間漫延成無法收拾的大火，幸好起火區域未存放危險物品，燃燒面積約70平方公尺，詳細起火原因有待調查。據指出，紡安公司停業1年多，近日正在拆除設備，準備將廠房出租給京元電子，今天工人在頂樓拆除冷卻設備，切割的過程中引燃水槽裡面的塑膠濾網，廠商立即疏散在其他廠房拆除設備的工作人員近百人。

不過，半導體晶圓測試廠京元電子10月剛公告，因應AI市場需求，將跟紡安公司承租廠房，擴充產能使用，一度傳出起火點是京元電子承租的廠房。京元電子傍晚澄清指出，起火廠房並非該公司承租區域，不會影響公司正常營運。