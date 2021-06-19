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美國75萬劑莫德納疫苗也要來！最快明清晨抵台　傳陳時中將接機

▲▼ 約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運,於今天下午抵達台灣桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

▲美國75萬劑莫德納疫苗傳出將於明天清晨抵台。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

美國日前宣布捐贈台灣同為莫德納的75萬劑疫苗，原預計最快月底前抵台。今傳出將於明天清晨6點由華航貨機運抵台灣，且由指揮官陳時中親自接機。對此，桃園機場及跟華航皆表示一切由指揮中心說明，而指揮中心尚未證實。

參議院外委會亞太小組日前召開聽證會，邀請美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等官員出席，談論如何增進美台關係。由於台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，不少議員關切美方宣布捐贈台灣的75萬劑疫苗，何時會送達。

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費德瑋表示，針對疫苗何時會真的搬上飛機運送出去，他無法提供確切時程，但美台雙方正密切合作，確保符合台灣規範。他預期在很短時間內疫苗就會運送出去，也希望抵達後不久，就能注射進台灣人民手臂。

▲▼0618莫德納24萬劑疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼24萬劑莫德納疫苗昨日抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼0618莫德納24萬劑疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼第二批莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

▲▼莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

▲▼第二批莫德納疫苗進行檢驗封緘流程。（圖／食藥署提供）

另外，指揮中心採購的莫德納疫苗陸續抵台，昨日下午已有24萬劑先抵台，而剩餘的41萬劑有消息指稱將於明日抵台，同樣由華航CI5556載運，自盧森堡出發，中途行經杜拜，降落時間是下午15:20。指揮官陳時中在昨天記者會上並未正面回應，副指揮官陳宗彥今日上午回覆《ETtoday新聞雲》詢問時則表示「到了就會跟大家說明」。

昨日到貨的24萬劑莫德納疫苗，食品藥物管理署當晚完成該批疫苗的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書，預計6月25日完成。

莫德納疫苗接種對象也於昨日從第一類優先對象擴大為一至三類優先對象都可接種，至於最新一批疫苗涵蓋接種對象，陳時中表示，要再安排。而針對孕婦優先接種莫德納的部分，他也回應，劑量夠的時候盡量開放，至於要打什麼疫苗還是尊重選擇。

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